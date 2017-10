Triatleta Rom Akerson estará en el Mundial Xterra, su carrera predilecta

Sin esperarlo. Así le llegó la posibilidad al triatleta de Coopenae, Rom Akerson, para estar nuevamente en el Mundial Xterra 2017, del próximo 29 de octubre.

El estadounidense, pero residente en Costa Rica desde que tiene un año de edad, competirá por cuarta ocasión consecutiva en la prueba más importante del triatlón de montaña.

Dicha modalidad se ha convertido en una predilección del deportista de 33 años.

Maui, Hawái. Ese es el escenario donde el atleta se ha sentido mejor y donde ha conseguido los tiempos más importantes.

Nadar 1.500 metros en el mar, recorrer 32 km de ciclismo de montaña y correr en campo traviesa 9,5 km es lo que hace sentir más cómodo a Akerson.

Por esa razón, el Xterra tiene un lugar especial en su calendario; sin embargo, en este 2017 era prácticamente imposible que estuviera.

Una lesión en la pierna izquierda que lo llevó al quirófano en mayo anterior, le impidió estar listo para realizar alguna de las fechas del Xterra America Tour, en las que se consigue la clasificación al Mundial.

Es por eso que en su calendario no aparecía dicha competencia, hasta que la organización lo contactó para hacerle una invitación.

"Conozco a la gente del Xterra, estuvieron atentos a todo el proceso y luego me preguntaron por qué no intenté clasificar al mundial y les expliqué, entonces me ofrecieron la invitación", comentó.

Akerson califica esta modalidad de montaña como sumamente dura y en donde la natación no es la parte más importante, como sucede a veces en el triatlón de ruta.

"Ahí no se gana la carrera, donde se exige más es en el ciclismo, hay que andar como un ciclista de mountain bike, igual en el atletismo. En Xterra me he sentido muy bien porque aunque no soy el mejor nadador del mundo y uno se puede quedar un poco atrás, luego se recupera", explicó.

En sus participaciones anteriores, Rom obtuvo un noveno lugar (2014), en 2015 fue octavo y el año pasado ingresó en el décimo puesto.

Esa costumbre por estar entre los primeros lugares lo hace apuntar a lo mismo, aunque sabe que la falta de preparación le puede pasar factura.

"Puede afectar un poco poco, pero tengo un montón de años de estar compitiendo y para prepararme a una carrera lo puedo hacer en menor tiempo, me hubiera gustado hacerlo mejor, pero se hizo lo que se pudo y estoy muy contento, motivado y no tengo mucha presión encima", finalizó.