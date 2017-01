Golfista Paul Chaplet jugará ante un viejo rival en el LAAC 2017

Torneo de Golf

Ciudad de Panamá

El golfista costarricense Paul Chaplet conoce muy bien a uno de los dos jugadores que tendrá al lado durante las dos primeras rondas del Latin America Amateur Championship 2017 (LAAC), que empieza este jueves en el Club de Golf, en Ciudad de Panamá.

El tico, que es el campeón defensor de este torneo, quedó ubicado en el Grupo 8 junto al venezolano Jorge García y el chileno Claudio Correa. A García lo tiene referenciado, pues el año pasado disputó el título ante él.

Chaplet y García cerraron en primero y segundo el torneo del 2016, respectivamente. El tico acumuló 285 golpes en aquella oportunidad, uno menos que el suramericano.

"El año pasado no pensé que iba a ganar, porque él jugó cuatro rondas muy sólidas. Él tiene mucho juego por delante, mucha carrera y más experiencia que yo. Obviamente es un jugador bueno", explicó Chaplet este martes.

El tico realizó el reconocimiento del Club de Golf, pues este martes y miércoles son los primeros días de práctica disponibles para los golfistas, con tal de que se familiaricen con el terreno.

Chaplet se quita la presión de ser el campeón defensor y solamente quiere disfrutar de la competencia y hacer una presentación destacada en las cuatro rondas.

"Mi meta es jugar cuatro rondas sólidas, que yo sienta que he jugado bien. Obviamente espero pasar el corte (se establece al final de la segunda ronda), pero lo más importante es disfrutar del torneo y pasar un buen rato", agregó el costarricense.

Chaplet salió muy satisfecho de las condiciones del campo de golf, al que espera adaptarse rápido.

"El campo esta increíble, se parece mucho a Costa Rica. La sensación de la cancha es muy parecida a la que se ve en Costa Rica, que es dura y rápida. No es muy abierta, pero es manejable", agregó Chaplet.

Chaplet explicó que sus condiciones han cambiado del muchacho que participó en el torneo hace un año en República Dominicana, al que hoy aparece como favorito en Panamá.

"He mejorado mi preparación hacia los torneos, el año pasado era más joven y no tenía la experiencia que adquirí durante el año 2016. Este año voy a tener más madurez en la preparación y en la forma de llegar a los torneos, Me siento más preparado", finalizó el tico.

El ganador del LAAC 2017 estará nuevamente en el Masters de Augusta, Georgia, una de las competencias más importantes del mundo.

Otros grupos. Los otros tres costarricenses que representan a Costa Rica en Panamá también conocen cuáles serán sus compañeros de grupo para las primeras dos rondas.

El joven Andrés Russi estará junto a Santiago Urrútia de Perú y Pedro Nagayama de Brasil, en la llave 9. El experimentado Álvaro Ortiz se verá las caras con Andrés Gallegos de Argentina y el colombiano Carlos Ardila en el Grupo 22.

Por último, José Méndez estará en el 18 acompañado por el dominicano Juan José Guerra y el trinitario Sachim Kumar.

Méndez tuvo un problema este lunes, pues sus palos de golf no llegaron en el vuelo en el que viajó a Panamá, por lo que su padre tuvo que traerlos a Panamá este martes por la mañana, con lo que inició tarde la ronda de práctica.











