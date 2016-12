Paul Chaplet queda campeón nacional juvenil de golf

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El golfista costarricense Paul Chaplet se impuso en el Torneo Nacional Infantil y Juvenil 2016 de golf, que se realizó en el Costa Rica Country Club.

En las cuatro rondas del certamen, Chaplet tuvo un gran nivel. Empezó con 78 golpes en sus primeros 18 hoyos, luego hizo 71, 72 y 73, con lo que acumuló 294 golpes.

"Jugué cuatro rondas de golf, la primera no tan sólida como las otras tres, pero ahí me mantuve en los setentas, en las últimas tres rondas setentas bajos, entonces estoy muy feliz por eso. Las condiciones estuvieron muy buenas, la cancha estaba en buen estado y los greenes rápidos. Me hubiera gustado meter unos cuantos putts más, tal vez minimizar los errores, pero bueno, de todo eso se aprende", comentó Chaplet.

El campeón juvenil defenderá su título en el Latin America Amateur Championship (LAAC) en enero, torneo que se realizará en Ciudad de Panamá.

El segundo lugar de la categoría juvenil fue para Andrés Russi, con un acumulado de 307 golpes, quien lideraba luego de los dos primeros días, pero al final no pudo sostener su primer lugar por el gran cierre de Chaplet.

En la rama femenina, la lucha estuvo fuerte entre Alejandra Vega y Scarlet Weidig, quienes tuvieron que jugar un desempate al terminar con 266 golpes. Vega salió victoriosa.

En la categoría de 13-14 años, el ganador fue Antonio Bolaños, quien tuvo una ventaja de 13 golpes sobre Felipe Odio. En las mujeres de esta edad se vivió otro desempate, pues Paola García ganó en esta instancia ante Valeria Gutiérrez.

Elías Mardeni se dejó el primer lugar en el rango de 11-12 años y Michael Mikus ganó el primer puesto entre los 9-10 años.

