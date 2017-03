Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El golfista costarricense Paul Chaplet sigue coleccionando trofeos y esta vez obtuvo el campeonato nacional de parejas en la categoría campeonato.

Lo más curioso del triunfo de Chaplet es que se dio junto a Charles Van Slyck, quien apenas tiene 14 años de edad y le pidió que fuera su compañero en este reconocido certamen.

"Muy feliz, no iba a jugar el torneo, pero Charles me pidió jugarlo con él y me pareció una idea muy buena ya se que yo se que le puedo aportar experiencia. Durante todo el torneo se mantuvo muy enfocado en aprender y demostró que si puede terminar bien. Estoy muy orgulloso de Charles", explicó Paul Chaplet.

El joven Van Slyck dejó claro que para el es un sueño jugar con Paul, pues es uno de los mejores golfistas que hay en Costa Rica.

"Muy bien, tenía dolor de cuello pero jugué muy bien. Me encantó jugar con Paul, fue muy divertido. Hice unos buenos tiros. Fue la primera vez que gano asi que estoy en shock", comentó Van Slyck.

La pareja de Chaplet y Van Slyck terminó los tres días de competencia con 294 golpes, en el segundo lugar terminaron Manuel Jiménez y Álvaro Ortíz a solo un golpe. El tercer lugar se lo dejó la pareja de Andrés Russi y Julián González.

En cuarto lugar quedaron Agustín Odio y Juan Pablo Ulloa, mientras que el top cinco lo cerraron Jaime Ulloa y Marco Trejos.

Chaplet suma este título a su reciente corona en el Campeonato Centroamericano amateur que se realizó en nuestro pais, el Abierto Sudamericano amateur que se llevó a cabo en Argentina y el Latin America Amateur Championship 2016 en República Dominicana.

Colaboró con la información Lorena Solís de Anagolf Costa Rica.











Comparta este artículo Deportes Paul Chaplet y Charles Van Slyck son los campeones nacionales en parejas de golf Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Paul Chaplet y Charles Van Slyck son los campeones nacionales en parejas de golf Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.