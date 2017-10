Tico vivirá el Panamericano de Kayak en casa: 'Remo en este río desde que era un niño'

El Río Pejibaye, donde se efectuará el Panamericano de Kayak, es todo para el turrialbeño Arnaldo Céspedes, pues fue en estas corrientes donde el actual campeón nacional de kayak 2017 se encantó por la disciplina.

15 países de América remarán los días 20, 21 y 22 de este mes en el sector de Pejibaye, ubicado en Jiménez de Cartago.

Arnaldo afirma que competir en estas aguas es un momento "especial".

Junto a Céspedes también estarán Luis Méndez y Diego Solano, de Turrialba, y Gustavo Tencio, de Quepos.

En junior el conjunto tico está conformado por Axel Fonseca y Justin Hidalgo, de Sarapiquí, Aarón Peña, de Orosi, y el turrialbeño Joaksene Bustos.

¿Cómo se ha preparado para este Panamericano?

Estuvimos en Francia para el mundial de canoe slalom, con unas semanas de anticipación para entrenar y rozarse con los mejores en esta disciplina. Ahora tenemos a Kathy Hearn (exatleta olímpica) de entrenadora para este evento y es de mucha ayuda.

¿Qué ventajas tiene ser anfitrión?

Ventajas de ser anfitrión no hay muchas, el nivel de competidores es muy bueno y toma un par de días adaptarse a una pista. Pero poder remar con el apoyo del pueblo donde crecimos le da un impulso más a uno para darlo todo en el agua.

¿Se puede decir que conoce los secretos del río Pejibaye?

Remo en este río desde que era un niño por lo que siento algo especial, ojalá y el día de la competencia podamos estar conectados para dar una alegría al pueblo.

¿Cuál es la misión para este Panamericano?

Una de las misiones era poder tener una pista de entrenamiento adecuada, la cual la hay ahora. Otra es que muchos niños y niñas se vean entusiasmados por aprender y practicar un deporte nuevo y así que el mismo crezca en el país. Y, claro, ir a buscar una medalla que nunca se ha obtenido en un certamen Panamericano.

¿Se imaginó algún día vivir un Panamericano en Costa Rica?

Había esperado mucho tiempo por esto y por un momento pensé en que no lo iba a vivir. Hoy me llena de mucha alegría, hasta el punto que no lo podía creer que ya se estaba trabajando para esto.

¿Cómo llego a este deporte?

Gracias a mi papá (Eliecer Céspedes) que se dio cuenta que Roger Madrigal, después de competir en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, abrió una escuela de kayak en una piscina cerca de la casa. Yo fui, me subí a un kayak y desde ese día no me bajo de esta canoa. Ya de eso casi 20 años.

¿Quiénes son los rivales más destacados que veremos en este Panamericano?

Los rivales más fuertes a nivel panamericano son Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina.

¿Después de este torneo que viene para usted?

Después de esta competencia directo a trabajar, ya que este deporte lo hago por amor al mismo, muy posible hasta abandono el ciclo olímpico por la falta de apoyo, este deporte como muchos en nuestro país, carece de patrocinadores.