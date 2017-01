Novak Djokovic le da pelotazo a mujer

Enfadado, tiró bola a gradería

Doha, Catar. AP Novak Djokovic se enfureció y envió un pelotazo que impactó a una aficionada.

Pese a ello, tuvo suerte de no ser descalificado y continuó en la final del Abierto de Catar, en el que se impuso 6-3, 5-7 y 6-4 al británico Andy Murray, para revalidar el título.

En dos ocasiones, Djokovic mejoró tras ventilar su frustración. Sus exabruptos hicieron que el juez brasileño Carlos Bernardes le hiciera dos advertencias.

En la segunda, se le descontó un punto, a raíz de que Djokovic azotó su raqueta en 40-30. Con ello terminó el undécimo game del segundo set.

La primera advertencia llegó en el sexto juego del primer parcial. Disgustado por perder un punto, Djokovic estrelló una pelota sobre el piso que voló hacia el graderío, golpeando a la mujer. Aunque la rabieta pudo derivar en su descalificación, Bernardes solo lo regañó.

“Definitivamente no quería golpear con la pelota a nadie. Simplemente pasó. Tuve suerte de no llevarme una sanción mayor. Supongo que debo ser más cuidadoso. Acepto que cometí un error. No fue intencional en absoluto”, explicó el serbio.

En el encuentro dramático, ambos rivales mostraron su mejor tenis durante dos horas y 54 minutos, el sábado.

El serbio Djokovic necesitó de cuatro match points —tres en el segundo set y uno en el tercero— para obtener el cetro.

“Este es el mejor escenario para comenzar la temporada. Jugar los cinco partidos de este torneo y luego tres horas contra el número uno del mundo, mi mayor rival y ganando en un maratón emocionante, es algo que me servirá de incentivo para lo que viene en Australia”, dijo Djokovic.

Con la derrota, Murray vio cortada una racha de 28 triunfos en fila, desde el 18 de setiembre.