Leonardo Chacón inicia temporada en el triatlón de Las Catalinas

El próximo sábado

Leonardo Chacón iniciará su temporada del 2017 con el triatlón de Las Catalinas, este sábado 11 de febrero.

La carrera se disputa bajo la modalidad de Xterra, o de montaña, terreno en el que Chacón necesita competir como parte de la preparación para el mundial de esta modalidad, el cual se realizará en octubre.

"(...) Como ya no estoy dentro del ciclo olímpico se me abre la oportunidad de poder hacer este tipo de eventos, este año gracias a Dios estaré presente en una competencia que siempre he querido hacer", aseguró Leo, que aunque debutará en esta prueba, conoce el trayecto muy bien.

Chacón se ha preparado en esta zona durante campamentos de playa, e incluso el año pasado fue su base antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"El recorrido sobra decir que me lo conozco al dedillo, lo he entrenado mucho, conozco bien el lugar pero lo tomo con toda la seriedad del mundo ya que siempre he querido hacerlo y tratar de ir al máximo, sobre todo porque será un excelente test para lo que se vendrá después, que es el Xterra en Conchal, el evento clasificatorio para el mundial", aseguró Chacón.

Precisamente, Las Catalines es el comienzo de un año que incluirá su incorporación a las competencias de Ironman 70.3 (Medio Ironman). En marzo próximo estará en Puerto Rico para su primer examen de este tipo y en junio se alistará para la primera edición del Ironman Costa Rica.

"En el calendario hay muchas pruebas, pero desde luego el objetivo todos los años es el mundial (Xterra), para eso es que vamos a trabajar duro, para llegar ahí e intentar hacerlo de la mejor forma", añadió.

Respecto al triatlón de Las Catalinas, Leo describió el trazado como técnico y resaltó las características de Las Catalinas para practicar este deporte.

"(...) desde su nacimiento Las Catalinas ha sido un proyecto ecoamigable, dentro de sus instalaciones han tenido a grandes atletas como Federico Ramírez o el mismo Andrey Amador, así como este servidor, que creemos en el proyecto y su proyección", finalizó.

Junto a Chacón también se dará cita en Guanacaste el equipo de Coopenae, con los élite Federico Venegas y Luis Diego Piedra, además del juvenil Ernesto González.











