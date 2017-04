Lesión tiene en duda a Leo Chacón para el Ironman 70.3 Costa Rica

Lesión lo tiene con la pierna derecha inmovilizada

Para Leonardo Chacón el 2017 está enfocado en dos objetivos: el Ironman 70.3 de Costa Rica y el Mundial Xterra; sin embargo, el primero ahora no está del todo seguro.

El triatleta nacional sufrió una lesión durante su primer medio Ironman, en Puerto Rico, el domingo 19 de marzo.

Faltando 5 kilómetros para terminar la carrera de atletismo, sintió un dolor en la tibia, conocida popularmente como la espinilla, de la pierna derecha, y pensó que se trataba de fatiga, por lo que después se puso hielo.

Asumió que ahí acabaría la historia, pero cuando iba en el avión de regreso a Costa Rica, presintió que era algo más grave.

"Sentía el dolor más fuerte, supe que era más grave y me fui a revisar", comentó Chacón.

El diagnóstico confirmó una fisura en la tibia, lesión que se dio por estrés y que lo mantiene con la pierna inmovilizada con una férula desde hace dos semanas y media.

Por ahora lo único que puede hacer Chacón es nadar y ejercicios de estiramiento en el gimnasio.

"Esto requiere quitar el impacto, ando con bota y muletas (...) y después hay que empezar de cero".

Su lucha será contra el tiempo, porque el 70.3 de Costa Rica es el 18 de junio y como afirma Leo, la preparación se iniciará de nuevo.

Es por esa razón que por ahora ni asegura ni descarta su participación.

"No puedo decir que sí o que no. Ahorita acato órdenes de no dejar de nadar, mantenerme activo para no subir de peso de aquí a cuando decidan que puedo moverme bien".

Para que eso suceda faltan alrededor de cuatro semanas, aunque todo depende de la evolución del día a día; por esa razón el tico señala que sería irresponsable decir si estará o no en el medio Ironman.

"Estoy positivo. Sé que hay más competencias de 70.3 en el año y sería fácil escoger una, pero quiero competir en casa".

Ese deseo de Chacón es el mismo desde hace meses, cuando tomó la decisión de competir en El Coco, donde se realizará el 70.3; sin embargo, en este momento su prioridad es otra.

"Tengo en cuenta eso, pero tampoco voy a arrancar a medias para luego seguir lesionado. Debo ser responsable, me tengo que enfocar en la recuperación", añadió.

Lo que sí se perderá el liberiano es el Campeonato Nacional de Xterra, del próximo domingo, por lo que después buscará la clasificación al mundial de esta modalidad en el exterior.











