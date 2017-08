Henry Núñez, presidente del CON: 'Lo que no dice la ministra es que dan el dinero hasta 10 veces más tarde de lo previsto'

Redacción

Después de cuestionar con dureza al presidente Luis Guillermo Solís, por asegurar que este gobierno es el que más dinero le ha aportado al deporte de alto rendimiento, el jerarca del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, sostiene que las sumas de las que se jactan el Gobierno y la ministra Carolina Mauri están lejos de la realidad.

Lea: Presidente del CON cuestiona a Luis Guillermo Solís por decir que su gobierno aumentó apoyo al deporte

Núñez cree que la principal diferencia entre el CON y el Icoder se produce porque tienen criterios muy distintos sobre la gestión de los fondos para el alto rendimiento. Además, insiste en que el centro acuático, el proyecto más grande impulsado por Mauri, es un despifarro de dinero, que traerá consecuencias negativas para el deporte tico.

El dirigente conversó ampliamente con La Nación, al igual que Mauri. Los dirigentes muestran puntos de vista muy distintos con respecto a temas clave en la inversión del deporte en Costa Rica.

Esta es la entrevista completa con el presidente del CON.

Según los datos dados por el Gobierno, hay un aumento en el apoyo a los atletas de alto rendimiento de ¢1.500 millones en esta etapa. ¿Qué opina de los datos del Gobierno?

Del 2011 al 2014 recibimos ¢5.923 millones y lógicamente sé los montos que nos entraron de fondos públicos. En este gobierno los aportes que le han aprobado al alto rendimiento, a través del Comité Olímpico, son de ¢3.566 millones. Y en ese sentido quiero dejar claro que yo estoy hablando del alto rendimiento, yo no me pongo a cuestionar los otros montos. Quiero aclarar que el interés del CON es que haya claridad en el uso que hemos dado a los fondos públicos, no se trata de un partido político u otro.

"El Comité Olímpico no se involucra en esos asuntos. Antes de finalizar el anterior gobierno, para el 2014, nos aprobaron ¢2.400 millones, entonces el presupuesto se empezó a gestionar desde antes que este gobierno entrara en funciones. De ahí parto a decir que el gobierno anterior nos dio ¢5.923 millones".

¿Para qué alcanza ese monto, según sus proyecciones?

Ha servido para preparar a los atletas. Siempre el gran inconveniente ha sido que, por lo general, el dinero no ha entrado a las arcas cuando se necesita. Nosotros necesitamos los recursos de enero a diciembre y hay ocasiones en que el dinero que necesitábamos en enero, nos entró en diciembre o en agosto, o setiembre.

"Si tuviéramos recursos que entran en el momento idóneo, estaríamos hablando que ¢2.500 millones al año es lo que se necesitaría para preparar a los atletas de alto rendimiento".

En el Icoder dicen que no se le giran los recursos tardíos al CON, pero usted sostiene que sí es así. ¿Cómo argumenta esta afirmación?

Primero, había un reglamento que exigía que hasta que estuviera aprobada la liquidación de las organizaciones deportivas se les podía girar recursos. Esto lo que generaba era que primero las liquidaciones se tenían que presentar el 30 de enero por ley, en el departamento financiero tardan entre 2 y 3 meses revisándolo. ¿Por qué tanto? Porque solo tienen dos funcionarios revisando las liquidaciones de 50 federaciones.

Lea: Henry Núñez pidió reunión con Luis Guillermo Solís para explicarle lo que quieren los atletas

"No es un tema de lentitud, sino de falta de personal. Luego se las mandan de nuevo a las organizaciones con las fallas que deben corregir y justificar los errores, y otra vez financiero tiene que revisarlos. Normalmente se lleva de dos a cuatro meses en la revisión. A partir de ahí se pide el dinero. Imagínese que este año yo pedí un informe a las federaciones para ver a cuántas se les había girado el dinero para el 11 de mayo, y solo una había recibido los recursos. Es decir, cinco meses después de iniciado el año casi ninguna había recibido el dinero".

¿Usted considera que el gobierno tiene dinero para aportarle al alto rendimiento?

Sí usted se va a a ver los presupuestos del Icoder y las ejecuciones, se dará cuenta que hay un superávit que ronda el 35%. A mitad de año, la ejecución del Icoder era solo de un 19%, entonces recursos sí hay, lo que pasa es que en la asignación de recursos se priorizan programas y a veces se ejecutan hasta dentro de dos o tres años, y en otros programas como el alto rendimiento, nunca nos dejan recursos y nos dejan dependiendo de presupuestos extraordinarios.

¿Qué ha provocado el choque entre el CON y el Icoder?

Lo que le puedo garantizar es que no ha habido ningún choque con el Icoder. Por el contrario, el trabajo que hemos realizado con la directora Alba Quesada y el departamento competitivo ha sido un muy fluido. Quiero ser muy claro que entre el Comité Olímpico Nacional y el Icoder no hemos tenido ningún tipo de conflicto.

"El CON ha demostrado ser una administración eficiente, que a un costo menor se maximiza".

¿Entonces el choque es entre Henry Núñez y la ministra Carolina Mauri?

Yo no tengo ningún problema con la señora ministra. En realidad nunca he tenido ningún conflicto personal. En lo que hemos discrepado en varias ocasiones es en la forma de gestión, de cómo se deben gestionar los recursos del deporte de alto rendimiento. En ese sentido yo me apoyo en la Ley del Deporte, en la que se indica que el alto rendimiento le corresponde al CON y a las federaciones desarrollarlo. Siento que hemos discrepado porque ha habido mucha presión en estos años de que el recurso se le asigna a la Federación directamente y no a través del Comité Olímpico. Es un tema de tener claridad de las competencias que le corresponden a las instituciones.

¿Por qué usted cree que todos los fondos del deporte de alto rendimiento lo debe tener el CON y no las federaciones y cuál es el argumento que le da Mauri para considerar lo contrario?

Este no es un tema de una persona en específico. En mis ocho años al frente del CON he trabajado con siete ministros diferentes y me he topado con que algunos facilitan el recurso, y otros más bien lo obstaculizan.

Pero usted está dando a entender que en este gobierno se obstaculiza.

Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué considero que el CON debe administrar el presupuesto de los deportistas de alto rendimiento y no las federaciones? Porque el CON ha demostrado ser una administración eficiente, que a un costo menor se maximiza y el primer experimento que se hizo fue para los Juegos Centroamericanos de 2013. El Comité Olímpico le administró los recursos a 30 federaciones, con un personal mínimo de solo cinco administrativos, con un personal técnico que tiene médicos, nutricionistas, fisioterapeutas que atienden a las 30 federaciones. Si ese recurso se le asignara a cada Federación y ellos tuvieran que contratar un profesional en cada una de esas áreas, eso definitivamente aumentaría los costos.

"De hecho, esta administración tomó la decisión de darle ¢10 millones a cada federación para que contratara un gestor deportivo, entonces lo que nosotros hacemos con cinco gestores se hizo contratando a 42 gestores para cubrir cada Federación. Entonces hemos demostrado a nivel administrativo, pero también se demostró en resultados en los Juegos Centroamericanos del 2013, cuando se logró el mejor resultado de Costa Rica en toda la historia. Creo que eso demuestra que es un modelo eficiente. Hay maneras de administrarlo, por ejemplo, hay países en los que se distribuyen los fondos a cada federación cuando tienen una estructura idónea, cosa que en el país no existe. Tal vez cinco federaciones tendrán una buena estructura pero la mayoría no la tienen, porque ya hay mucho trabajo en la promoción de las otras categorías".

Usted mencionó que aún no se le han depositado los fondos para Centroamericanos. Mauri asegura que ya se hizo y además cree que usted lo manifestó como una posible excusa en caso de que no se cumplan con los objetivos deportivos que se prometieron.

En primer lugar, nosotros no hemos hecho proyecciones de resultados. El 7 de setiembre tenemos una exposición ante el Consejo de Deportes para exponerles el trabajo que hemos realizado y la proyección que tenemos. Entonces no es un argumento válido porque al día de hoy no hemos dado ninguna proyección. Nuestra meta hace cuatro años era preparar a nuestros atletas para alcanzar el primer lugar de los Centroamericanos, después de haber tenido hace cuatro años el mejor resultado de la historia. Sin embargo, para lograr esa meta tuvimos que haber preparado a nuestros atletas con un financiamiento igual al que habíamos tenido antes, de ¢2.000 millones por año. Aquí no hay porqué inventar pretextos ni fórmulas mágicas. Si hay recursos los atletas se preparan, si no, seguirán preparándose con lo que tengan a disposición.

¿Mauri afirma que en este proceso el CON ha tenido problemas para cumplir las metas que proyecta?

Es que es muy fácil decirlo cuando uno hace un presupuesto de enero a diciembre de ¢2.000 millones, pero de ese dinero, solo te dan ¢500 o ¢1.000 millones y además te los dan a final de año. Aquí a veces nos dan en diciembre como para decir 'cumplimos'. Lo que no dicen es que dan el dinero 10 meses tarde.

En el Icoder mencionan que hay informes, que usted conoce, en los que se explica que el proyecto del centro acuático es viable financieramente. ¿Qué es lo que le genera dudas de estos informes?

Desde el principio de este gobierno, nosotros propusimos la construcción de un pabellón deportivo. A la ministra le gustó mucho la idea, pero además le añadió el centro acuático. Yo no veo nada de malo en ello, sin embargo, se le delegó a la UCR para que ellos hicieron una propuesta, y resulta que la propuesta decía que tenían un pabellón con un costo de $15 millones, cuando el pabellón que yo había presupuesto no debería pasar de $7 millones, además de un centro acuático de $25 millones. A partir de ahí es el momento en que yo empecé a ver que no es razonable y consideramos contraproducente el despilfarro y el endeudamiento de $45 millones.

"Recuerdo que cuando hice el cuestionamiento del centro acuático, solo el techo costaba $10 millones".

En el Icoder dicen que es de $30 millones.

No es cierto. Hasta el día de hoy no nos han dicho que sea $30 millones. Recuerdo que cuando hice el cuestionamiento del centro acuático, solo el techo costaba $10 millones, supuestamente porque iba a ahorrar dinero, y después vinieron unos expertos españoles y dijeron que ese techo no iba a durar más de cinco años, porque los gases que emanan las piscinas iban a dañarlo.

Me parece que es una estructura de lujo que el país no necesita. Costa Rica necesita estructuras funcionales. Hace 22 días vinieron unos arquitectos con una propuesta distinta y hubo que hacer modificaciones y se mantiene el mismo costo. Si usted ve el préstamo que se pidió es de $45 millones. Otro punto muy delicado, y que dijeron los expertos españoles, es que antes de ver el costo hay que conocer la capacidad del mantenimiento y cuánto será el costo de la gestión de poner a funcionar esa obra.

"Primero hay que conocer esos detalle. En este caso no se hizo así. Aquí se quiere hacer la gran obra, pero aún no saben los costos. Los señores de la Universidad de Costa Rica dicen que todavía no tienen los costos y los cálculos de gestión. A nosotros el BCIE nos presentó los costos financieros y claro que el Icoder tiene la capacidad de pagar el préstamo, pero a costa de sacrificar los otros programas.

"Entonces, ¿cómo nos dicen que no hay suficiente dinero, pero de aquí a cinco años sí habrá dinero? Además, la UCR y el departamento financiero hicieron proyecciones y resulta que ninguno de los cálculos coincide. Adicional a esos $45 millones hay que incluirle los intereses y el Icoder tuvo que sacar más de $7 millones para una contrapartida con la que se pagan los servicios de la UCR y una unidad ejecutora bastante cara, en la que funcionarios ganan más que la directora nacional de deporte, lo cual me parece increíble. Ahí es donde uno dice que en un momento en el que se habla de que no hay fondos, de pronto hay tanta abundancia para endeudarse y hacer una estructura de lujo.