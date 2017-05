Guatemalteco José Toledo se coronó en el Essential Costa Rica Classic

Fecha del PGA Tour Latinoamerica

Este lunes terminó el Essential Costa Rica Classic, fecha del PGA Tour Latinoamerica que se realizó en Reserva Conchal, Guanacaste, y el ganador fue el guatemalteco José Toledo.

Toledo no terminó sus últimos tres hoyos hasta este lunes, debido a la constante rayería que afectó el torneo, por lo que se tuvo que suspender constamente la competencia y pasó de cuatro a solo tres rondas

El chapín mostró un extraordinario nivel en las tres rondas de competencia, culminando dos de ellas con 66 goles y una con 63, para terminar el torneo con 18 bajo par (-18).

"La verdad estoy demasiado contento, es una victoria muy esperada y que la he querido desde que empecé a jugar este Tour. No quiero soltar esta copa, agradezco a toda la gente de Costa Rica que hizo este torneo, fue un gran evento. Me sentí muy cómodo con mi juego", comentó Toledo en un comunicado de la Federación de Golf.

En la segunda posición terminó el australiano Ryan Ruffels, quien sí completó los 18 hoyos de la tercera ronda este domingo, por lo que tenía que esperar un traspié de Toledo para consagrarse campeón, pero esto no sucedió. Ruffels terminó con un 16 bajo par (-16).

En la tercera casilla, se ubicó el argentino Nelson Ledesma con un 15 bajo par (-15). Los primeros cinco lugares los cierran los estadounidenses Brad Brunner y George Bryan, ambos con un 14 bajo par (-14).

Dentro de los costarricenses, solamente Paul Chaplet logró sobrepasar el corte de los dos primeros días de juego.

Chaplet inició con una gran primera ronda de cinco bajo par (-5), pero la rayería lo obligó a jugar más de 21 hoyos seguidos, lo que lo afectó en la segunda y tercera ronda.

El tico terminó en la posición 61 con un tres sobre par (+3), pero dejando buenas sensaciones en su juego y adquiriendo cada vez más roce internacional. La organización le brindó un reconocimiento por ser el mejor costarricense y el único amateur en pasar el corte.

Chaplet ya ha ganado el Latin America Championship (LAAC 2016), el Abierto Sudamericano Amateur (2017) y es el vigente campeón Centroamericano. Además, en los próximos meses partirá rumbo a Estados Unidos, donde jugará y estudiará en la Universidad de Arizona.











