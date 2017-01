Golfista Álvaro Ortiz se mantiene en primeros lugares del LAAC 2017

Latinoamericano de golf en Panamá

Ciudad de Panamá

Con la intención de disfrutar un torneo más, así empezó la travesía del experimentado golfista Álvaro Ortiz en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2017, pero las circunstancias han cambiado.

Ortiz se plantó en el Campo de golf de Panamá sin estar dentro de los favoritos, pero su conocimiento de la cancha le ha permitido meterse en la lucha por los primeros puestos y sin descartar que sea capaz de ganar este certamen.

Antes de la tercera ronda Ortiz era el líder con tres bajo par (-3) y este sábado logró soportar la ardua lucha por los primeros lugares y terminó con par (E), con lo que se coloca en la cuarta casilla

Los jugadores que están peleando este LAAC 2017 son Toto Gana de Chile con dos bajo par (-2), el mexicano Álvaro Ortiz con la misma marca y Joaquín Niemann de Chile con uno bajo par (-1).

"Son muchachos jóvenes todos, juegan golf todos los días, deberían estar ahí en la pizarra, yo tal vez no debería estar ahí, ellos toman esto muy en serio", recalcó Ortiz.

Para Ortiz estar en esta circunstancia es una alegría enorme, ya que a diferencia de la mayoría de los jugadores que compiten en el LAAC 2017 no le dedica tanto tiempo al golf.

"Un día difícil, estábamos con los jugadores en la parte más alta de la pizarra y hay que tener un trabajo mental fuerte. Lo importante es estar en la pelea, dos golpes podrían ser manejables. Hay que empezar bien para causar un impacto en la pizarra", comentó Ortiz.

El nacional no se presiona por terminar de primero, pero claro que sería una enorme alegría y una forma de ponerle la cereza en el pastel a su carrera.

"Es una cancha muy difícil, las condiciones cada vez se están poniendo más difíciles. Mañana con la presión, las condiciones del tiempo y el campo va a ser más complicado", argumentó Ortiz

El tico tiene una ampolla en uno de sus dedos y le está molestando a la hora de impactar la pelota, de hecho estuvo sangrando durante el recorrido de los 18 hoyos.

Ortiz salió este sábado a las 9:05 a. m. en compañía de Alejandro Villavicencio de Guatemala y Herik Machado de Brasil, quienes estaban un golpe detrás del costarricense, pero no tuvieron una buena jornada.

Chaplet complicado. El campeón defensor del LAAC, Paul Chaplet, no ha tenido un buen torneo, pues tuvo una tercera ronda de cuatro sobre par (+4) y está diez sobre par en el certamen (+10), con lo que se coloca en la posición 32.

"Hoy si fue difícil, pegue muy buenos tiros y otros muy malos. No me controlé y perdí la paciencia y me costaron tiros, pero sin embargo fue un buen score con las condiciones en las que pegué la bola. No esperaba una puntuación tan buen y estoy feliz", explicó Chaplet.

Pese a que el tico ha tenido problemas con su juego demostró que tiene calidad en los dos últimos hoyos que jugó, pues obtuvo un par de birdies (un tiro menos de la cantidad establecida para terminar el hoyo).

"Yo estoy feliz de haber terminado así. Termino con confianza para poder jugar mañana y tirar un muy bien score mañana para ver si me pudo meter en el top diez", aseguró Chaplet.











