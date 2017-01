Experiencia de Álvaro Ortiz ayuda a los jóvenes golfistas ticos en el LAAC 2017

Torneo de Golf

Ciudad de Panamá

A sus 48 años, Álvaro Ortiz ha llevado sobre sus hombros el peso del golf costarricense, pero esa carga se hace menos pesada cada día, pues está en crecimiento la camada de jóvenes con talento para este deporte.

Ortiz aún no le pone fecha final a su carrera como golfista, ya que considera que se siente bien para los retos que tiene por delante, tanto mental como físicamente, tal como el Latin America Amateur Championship 2017 (LAAC).

Entre los que emergen están Paul Chaplet, quien el año pasado ganó el LAAC y participó en el Masters de Augusta; José Méndez, que tiene tres años y medio de jugar para la Universidad de Minnesota y ha sido campeón mundial juvenil; y Andrés Russi, campeón nacional de esta disciplina.

"A estos muchachos les tengo mucho cariño y mucho aprecio. He viajado con todos ellos a otras competencias; ellos han jugado este torneo al máximo nivel y ya Paul demostró que tenemos talento en Costa Rica", comentó Ortiz.

Pese a que la diferencia de edades entre Ortiz y los otros tres golfistas es de casi 30 años, la camaradería es evidente al verlos trasladarse al campo de juego en el Club de Golf en Panamá.

"Andrés es un jugador que ha mejorado mucho en los últimos dos años, ya ha sido campeón nacional en Costa Rica y eso habla de que a su corta edad tiene un gran talento. José Méndez está terminando de estudiar y estoy seguro de que tiene muchas ganas de seguir jugando bien", explicó Ortiz.

Para Ortiz, ha sido clave el papel de la Asociación y Federación de Golf, que ha hecho un trabajo importante en el desarrollo de las ligas menores.

"Yo siento que ha ayudado ser competitivo a mi edad, pues compito con ellos de tú a tú. A ellos nos les gusta que una persona que les lleva 30 años les gane y con el tiempo me han estado pasando por encima, pero somos muy buenos amigos. A nivel competitivo nos tenemos mucho respeto", señaló Ortiz.

José Méndez ha viajado con Ortiz a diferentes partes del mundo desde que tenía 14 años. Recuerda que siempre fue de gran ayuda.

"He aprendido un montón de él, pues nadie le quita la experiencia que tiene. Álvaro trabaja y es muy duro para él practicar, pero esa experiencia le ayuda. Todo ese tiempo que he viajado con Álvaro me ha servido para entender cómo jugar y ser más inteligente", explicó Méndez.

Competencia. Tanto Álvaro Ortiz como José Méndez consideran que el LAAC 2017 va a ser un torneo de muy alto nivel, por lo que deben dar su mejor versión para pasar el corte de este viernes. Si eso ocurre, pueden pensar en pelear por los primeros lugares.

"La clave, como muchas veces pasa en el golf, es la paciencia. Las condiciones del campo en la práctica fueron sumamente difíciles, con mucho viento, así que hay que mantener la calma", reveló Ortiz.

Dos de los factores que tienen que considerar los cuatro costarricenses que están en este torneo son el clima, que ha estado arriba de los 28 grados, y las condiciones del terreno de juego.

"El campo está en condiciones más o menos buenas, tengo entendido que las lluvias les afectó mucho en diciembre. Este clima es bastante pesado, así que es importante tener mucha hidratación", finalizó Ortiz.

Méndez espera mostrar el nivel que ha tenido en el último tiempo con la Universidad de Minnesota, para destacar en el LAAC 2017.

"No es un campo largo, se puede hacer un buen score. Yo pienso que si no cometo muchos errores y juego como yo debería jugar, no tendría ningún problema", comentó Méndez.

Este miércoles los costarricenses tienen su segunda ronda de práctica y el jueves se inicia la competencia del LAAC 2017.

El torneo consta de cuatro rondas de 18 hoyos cada una y con una puntuación que se va acumulando, pero luego de los dos primeros días se realiza un corte, en el que solo avanzan los primeros 50 de los 108 participantes inscritos. Si un máximo de seis golfistas empatan en la posición 50, todos avanzan.











