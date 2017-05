Essential Costa Rica Classic sufre con la rayería

Golf

El principal enemigo de la parada del PGA Tour Latinoamerica en Costa Rica ha sido la constante rayería.

El Essential Costa Rica Classic se ha visto interrumpido en todas sus jornadas desde el jueves que se inició.

De las cuatro jornadas que comprenden este tipo de torneos, se decidió que solo se jugaran tres con la idea de coronar un campeón este domingo, pero no finalizaron todos los golfistas y será hasta este lunes a las 6:30 a. m. cuando se termine el torneo.

El torneo es liderado por el australiano Ryan Ruffles, quien ya culminó los 54 hoyos y está en 16 bajo par (-16).

Ruffles está igualado con el guatemalteco José Toledo, pero el chapín tiene que completar sus últimos tres hoyos, por lo que podría superar al oceánico o dejarlo escaparse.

En la tercera posición aparece el argentino Nicolás Ledesma con 15 bajo par (-15), a quien le falta solo un hoyo.

Otro con opciones por el título es el estadounidense George Bryan, quien está 14 bajo par (-14) y le faltan tres hoyos por disputar.

“La verdad el clima no nos ha dejado terminar. Ha sido un torneo de mucha paciencia, esa ha sido la clave esta semana. Me faltan dos hoyos y medio, sí tengo posibilidades y espero que se me den las cosas”, explicó el golfista José Toledo.

El Essential Costa Rica es la sexta parada de 19 fechas para este año en el PGA Tour Latinoamérica. El ganador recibirá un monto de $31.500, cerca de ¢18 millones, y la bolsa de premios asciende a los $175.000, alrededor de ¢100 millones.

Chaplet sacó la cara. Dentro de los diez ticos que participaron en este torneo, el más destacado fue el amateur Paul Chaplet.

El costarricense tuvo una gran primera ronda, en la que terminó con cinco bajo par (-5), después en la segunda quedó tres sobre par (+3) y a falta de tres hoyos para terminar está en cuatro sobre par (+4).

Paul fue el único que logró sobrepasar el corte de las dos primeras rondas disputadas.

Chaplet es uno de los grandes prospectos del golf nacional y ha destacado en varios torneos a nivel amateur.











