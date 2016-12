Cowboys de Dallas cabalgan al rescate de la liga de fútbol americano

Fútbol americano

Nueva York. AP Justo cuando parecía que la NFL estaba perdiendo popularidad entre los fanáticos estadounidenses, el “equipo de América” llegó al rescate.

Desde luego, no fue que la liga solicitara la ayuda ni que los Cowboys acudieran a prestarla –a su dueño Jerry Jones le encantaría llevarse el mérito por ello–. De cualquier forma, el resurgimiento sorpresivo de Dallas, apoyado en dos novatos espectaculares, ha convertido a este equipo en un espectáculo atractivo en la televisión, que ha dado forma a una rara campaña en la NFL en el 2016.

Por ahora, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, no ha tenido que aplicar un plan de emergencia para apagar un incendio. Sin embargo, los niveles de audiencia televisiva en el comienzo de esta campaña deberían ser la alerta.

Son un indicio de que la NFL está sobreexpuesta y constituyen un buen motivo para eliminar el partido del jueves en la noche, por el bien de la liga.

Pero una temporada que comenzó con Tom Brady suspendido y con Colin Kaepernick arrodillado, podría terminar con un buen papel de los Cowboys en los playoffs , algo que no han conseguido en más de 20 años.

Tan solo hay que imaginar el revuelo que causarían los Cowboys y los Steelers de Pittsburgh si se enfrentan en el Super Bowl por cuarta ocasión en la historia. Si ocurre, en vez de hablar de la decadencia del rating televisivo se mencionarán récords de audiencia.

Estos deberían ser buenos tiempos en la NFL, el valor de los equipos sigue subiendo, el dinero de la TV sigue llegando por miles de millones de dólares y los jugadores están atados por un convenio laboral más favorable para las directivas.

Uno de los problemas de la NFL es que sigue siendo muy violenta, a pesar de las iniciativas implementadas para tratar de reducir los golpes a la cabeza que provocan lesiones inmediatas y a largo plazo. Las conmociones cerebrales son en problema mayúsculo.

También hay problemas con las penalidades, y los fanáticos están hartos de las constantes interrupciones comerciales que rompen el ritmo de la acción. Muchos partidos caen en la monotonía, y la situación empeora porque la liga se empeña en colocar en los horarios estelares a equipos que no merecen la atención.

La NFL tiene que aceptar esta nueva realidad, y darse cuenta de que ya no puede dar por sentado su éxito. Una liga cada vez más insular tendrá que realizar esfuerzos por reconectarse con sus fanáticos.

Juegos del 1.° de enero: Ravens vs. Bengals (12 md.), Texans vs. Titans (12 md.), Panthers vs. Buccaneers (12 md.), Browns vs. Steelers (12 md.), Cowboys vs. Eagles (12 md.), Bills vs. Jets (12 md.), Bears vs. Vikings (12 md.), Jaguars vs. Colts (12 md.), Patriots vs. Dolphins (12 md.), Chiefs vs. Chargers (3:25 p. m.), Cardinals vs. Rams (3:25 p. m.), Raiders vs. Broncos (3:25 p. m.), Giants vs. Redskins (3:25 p. m.), Seahawks vs. 49ers (3:25 p. m.), Saints vs. Falcons (3:25 p. m.), Packers vs. Lions (7:30 p. m.).