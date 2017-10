Ticos logran sexto y octavo lugar en Panamericano de Kayak

El Panamericano de Kayak finalizó con el triunfo del estadounidense Michael Smolen y la presencia de dos ticos entre los primeros diez lugares: Arnaldo Céspedes, en el sexto lugar, y Alejandro Campos, en el octavo.

Céspedes logró este domingo su mejor presentación en los tres días de competencia, pero la diferencia fue de 14 segundos con respecto al campeón. Aunque el turrialbeño admitió que habría deseado una mejor posición, el aplauso de los aficionados lo hizo salir del agua con una sonrisa de satisfacción.

"Hubiese querido avanzar un poco en el top ten, pero hay que ser honesto: los rivales que están en este Panamericano son profesionales, atletas que reciben sueldo, patrocinadores y apoyo durante todo el año, mientras nosotros, si nos queda espacio en nuestro día laboral, podemos sacar tiempo para entrenar. Pero con todo y todo, estoy orgulloso de lo que hicimos, estoy feliz y muy orgulloso de ser costarricense" manifestó Céspedes.

Sobre la final, Arnaldo manifiesta que el estadounidense guardó lo mejor para el último día, cuando literalmente "voló" para ganar el título mientras que todos pensaron que la disputa estaría entre el argentino Lucas Rossi y el brasileño Guilherme Mapelli, quienes debieron conformarse con el segundo y el tercer lugar, a 2.93 segundos y 4.15, respectivamente.

"Lo que hizo Smolen no fue Panamericano, fue mundial. Desde que le dieron la salida hasta el final el ritmo fue rápido y seguro. No tocó ninguna puerta y siempre remó hasta la meta como si no hubiesen dificultades. Fue un espectáculo", aseguró el tico.