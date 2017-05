Paul Chaplet resalta en fecha del PGA Tour Latinoamérica en Costa Rica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El costarricense Paul Chaplet demuestra que no es casualidad que sea campeón del Latin American Amateur Championship 2016 y del Abierto Sudamericano Amateur 2017, pues el tico está brillando en la fecha del PGA Tour Latinoamérica, que se realiza en nuestro país.

Chaplet se ha visto afectado por los problemas climáticos que han interrumpido la competencia, por lo que este jueves solo pudo jugar tres hoyos, pero el viernes tuvo que tramitar 21 y aun le quedan 12 de la segunda ronda.

El tico cerró de muy buena manera la primera ronda, terminando con un cinco bajo par (-5), gracias a ocho birdies (un golpe menos de lo establecido para completar el hoyo), pero un doble bogey (dos golpes más de lo establecido para completar el hoyo) en el hoyo dos le bajó su puntaje.

Luego de terminar la primera ronda, Paul descansó unas horas y volvió a salir a la cancha a las 4 p. m., pero solo completó seis hoyos, de los cuales uno fue un doble bogey, para terminar con un tres bajo par (-3) en lo que va del torneo.

"Jugué muy bien los primeros 14 hoyos de hoy, los que jugué en la tarde no me sentí muy cómodo porque ya uno va cansado. Voy con buenas vibras mañana. No quería terminar solo la primera ronda, haber empezado la dos ayuda y esperemos que mañana sea bueno para pasar el corte", explicó Chaplet en declaraciones facilitadas por RPM TV.

El líder de este certamen es el estadounidense George Bryan, quien está en 11 bajo par (-11), pero le faltan nueve hoyos por completar.

Bryan es seguido por José Toledo, de Guatemala, con nueve bajo par (-9) y en el tercer lugar aparecen los estadounidenses Alberto Sánchez, Austin Smotherman, Hunter Hamrick, el argentino Nelson Ledesma y el surcoreano James Back, todos con ocho bajo par (-8).

En este torneo, después de dos rondas clasifican los primeros 55 lugares más los empates, lo que significa que si en el puesto 55 hay diez golfistas igualados, todos avanzan.

Los otros ticos aparecen hasta el puesto 78 con Joonil Kim, que tiene uno sobre par (+1), en el 117 Juan Marín con cinco sobre par (+5), en el 124 Manuel Jiménez con seis sobre par (+6), en el 126 Alejandro Duque con siete sobre par (+7), en el 134 Andrés Russi con nueve sobre par (+9), en el 135 Julián Jiménez con diez sobre par (+10), en el lugar 138 están Valentín Quirós y Julián González con 11 sobre par (-11) y cierra la tabla en el 143 Maynor Aguilar con 26 sobre par (+26).

