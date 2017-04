Beisbolista tico fichado por Astros de Houston forjó su pasión en la playa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

"El día que lo conocí, se me acercó y me dijo: 'Quiero entrenar eso'. Yo le pregunté: '¿eso qué? Y él me dijo: 'Eso que usted practica en la playa'". Así recordó Ricky Lackwood el momento en que conoció a Bryan Solano Beckford, el joven limonense de 19 años que firmó un contrato con los Astros de Houston, para las ligas menores.

Ese episodio ocurrió cuando Solano tenía 9 años, en playa Cieneguita, Limón, donde tuvo los primeros entrenamientos y forjó la pasión por este deporte, a cargo de Lackwood.

El entrenador le dijo que se presentara al día siguiente a las 3 p.m.; para cuando Lackwood llegó, Bryan tenía un buen rato de esperarlo.

Desde ese momento nunca faltó y siempre fue puntual.

"Lo que recuerdo de esos primeros días es que al lanzar tenía un movimiento horrible, sin ninguna técnica o mecánica" confesó el coach.

No obstante, detectó que el joven tenía un brazo muy fuerte y así se lo hizo ver.

Con el transcurrir de los días comenzó a notar algunos leves avances. Entre otros, tenía más fluidez en sus movimientos y la bola salía con mucha rapidez de sus manos.

"Desde el primer día Bryan demostró grandes deseos de aprender, siempre tuvo toda la buena actitud, lo cual me hizo pensar que ese muchacho tal vez podría llegar lejos", expresó Lackwood.

En aquellos años, el pelotero cursaba la primera en la Escuela Asambleas de Dios.

De la playa pasó a un proyecto de pequeñas ligas abierto por Carlos Pascal, actual presidente del equipo de fútbol de Limón FC, junto con algunos beisbolistas locales que fueron figuras, como Maxie Barthley, René Palacios, Orlando Morales y el desaparecido Lindel Rose, entre otros.

El programa fue exitoso por algún tiempo hasta que, por falta de apoyo, cerró, razón por la cual Solano volvió con Lackwood, momento en que también se integraba al equipo de Juegos Nacionales del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón y se matriculaba en el Colegio Deportivo de Limón.

"La institución lo recibió como un talento más. El joven destacó como alumno y atleta", expuso Errol Alterno, director de ese centro educativo.

Solano compitió en tres ediciones de Juegos Estudiantiles y en dos de ellos fue declarado el Jugador Más Valioso. Una vez ganó el título nacional.

"Lo que él tiene es un talento natural. Cuenta con un brazo excepcionalmente extraordinario y, aunque el proyecto de béisbol posteriormente decayó porque muchos jóvenes optaron por pasarse a otras disciplinas, como el fútbol, Bryan se mantuvo en la práctica de su pasión, porque su sueño era llegar algún día a las Grandes Ligas", dijo Alterno.

También asistió a siete ediciones de los Juegos Nacionales, donde una vez jugó para la novena de Santo Domingo de Heredia.

Alterno recuerda que también en esta competencia fue declarado como el Jugador Más Valioso.

"En una ocasión, en el 2015, llegamos a la final frente a Upala; sin embargo, perdimos por marcador de 1 carrera a cero. Usted no se imagina lo doloroso que fue aquella experiencia", recordó Bryan Solano

Luego de esta última aparición en Juegos Nacionales, fue visto por un scout quien le ofreció una pasantía en Nicaragua, a los 17 años por la que dejó el colegio.

El premio a su esfuerzo se vio recompensado. La organización de los Astros de Houston, de las Grandes Ligas de béisbol, lo firmó para integrarlo a la academia del club en República Dominicana, donde se instalará a partir de este sábado 15 de abril.

El pícher derecho ahora tendrá que convencer a sus entrenadores para dar el salto a la Gran Carpa.