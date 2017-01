Golfista Álvaro Ortiz marcha como líder del LAAC 2017

Fue el mejor en primeras dos rondas

Ciudad de Panamá

Lo que bien se aprende no se olvida. Esto lo dejó claro el experimentado jugador costarricense Álvaro Ortiz, luego terminar en el primer lugar tras dos jornadas del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2017, que se realiza en Panamá.

Ortiz saltó al Club de Golf en Panamá con uno sobre par (+1) en la primera ronda, pero demostró el nivel que ha tenido por muchos años y logró terminar la segunda ronda con cuatro bajo par (-4), para acabar con un tres bajo par (-3) luego de dos días de competencia.

"Muy contento, no me imaginé quedar en esta posición. Nunca estuve viendo la pizarra y jugué contra la cancha. Cometí un error en el hoyo nueve, pero muy contento porque hice otras cosas maravillosas que no las tenía registradas en la estrategia", analizó Ortiz.

El golfista mejoró considerable su juego con respecto a la primera ronda, pues obtuvo cinco birdies (un golpe menos de lo establecido para completar el hoyo) y solamente marcó un bogey (un golpe más de lo establecido para completar el hoyo) en el nueve.

"Le pegué un poco mejor a la bola, este jueves estuve un poco descontrolado y el juego corto me salvó. Hoy cometí un bogey en los 18 hoyos y en las condiciones del campo eso es muy bueno. Lo ideal es eso, que hayan más birdies que bogeys y hoy se dio; ahora a descansar", expresó Ortiz.

El tico tiene una pequeña molestia en el pie derecho, por lo que espera poder recuperarse bien para la tercera ronda, que será este sábado con los 50 mejores jugadores de la clasificación.

"Tengo una satisfacción personal que a esta edad (48 años) compito con estos muchachos que juegan golf todos los días; eso es gratificante. Yo juego golf el sábado y a veces el domingo, entre semana no sé dónde están mis palos de golf y estar en esta posición es satisfactorio", explicó.

Ortiz estuvo en el Club de Golf Panamá por primera vez hace 37 años, cuando apenas era un niño de 11 que hacía sus primeras armas en esta disciplina.

"La cancha se va haciendo más larga y uno se va haciendo más viejo, y esa combinación no es muy buena", contó entre risas.

Detrás de Ortiz vienen tres jugadores con marca de dos bajo par, que son el guatemalteco Alejandro Villavicencio y el brasileño Herick Machado.

El ganador del LAAC tiene la posibilidad de jugar el Masters de Augusta, Estados Unidos, que es el torneo más importante del golf a nivel mundial. Además, el primero y segundo lugar avanzarán a las fases de clasificación directa para el The Open y el US Open.

El campeón defensor Paul Chaplet ha tenido problemas con su juego y no ha logrado sentirse cómodo.

Chaplet terminó con seis sobre par (+6) y se colocó en la posición 30, pero igual logró avanzar entre los 50 primeros lugares.

Eliminados. El LAAC 2017 se terminó para los otros costarricenses, pues José Méndez y Andrés Russi no pudieron colocarse dentro de los primeros 50 lugares y deberán conformarse con haber tenido una gran experiencia.

Méndez terminó en la posición 86 con 16 sobre par (+16) y Russi se colocó en la casilla 98 al terminar su actuación con un 19 sobre par (+19).











