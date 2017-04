Segunda fecha del CTCC se suspende entre sanciones y polémica

La lluvia no permitió que se corriera el segundo heat, lo que otorgó la fecha al guatemalteco Andrés Saravia, de Chevrolet Penzoil, ganador del primer heat, mientras la escudería Hyundai Shell amenaza con dejar la competencia ante un castigo para su piloto Danny Formal.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La segunda fecha del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC) terminó suspendida por el fuerte aguacero que cayó en La Guácima de Alajuela y entre amenazas de deserción de la competencia por parte de la escudería Hyundai.

Una sanción al piloto Danny Formal de la escudería Hyundai, quien dominó a placer el primer heat durante 23 vueltas desató la polémica.

De acuerdo al colegio de comisarios de la carrera, Formal aceleró antes de recibir la salida en la primera largada con el semáforo en rojo y tras la revisión de videos se aplicó el castigo, el cual es inapelable, por lo cual tuvo que entrar a los pits y salir, por lo que cayó al sétimo puesto.

El conductor del equipo de Hyundai Shell había realizado una conducción impecable hasta ese momento, aguantando el embate de los dos vehículos del equipo Chevrolet Penzoil, guiados por el guatemalteco Andrés Saravia, quien finalmente ganó la manga, y su coequipero André Solano.

Ante la sanción y suspensión del evento, Erick Xirinachs, piloto y gerente de la marca Hyundai, manifestó que la escudería invirtió mucho dinero y que estaría pensando en retirar el equipo si se mantiene la decisión de castigar a Formal.

"Es una total injusticia, se invirtió mucho dinero en este equipo y si esto continúa así estaríamos considerando retirar el equipo si no se juega con reglas justas. Estamos muy desilusionados de la organización, del comité deportivo y la sanción que le hacen a Danny es inaceptable", comentó Xirinachs.

Por su parte, Carolina Camacho, directora deportiva del Circuito Grupo Sur del Parque Viva, informó que la sanción es inapelable y fue bien aplicada.

"Al momento de la salida se observa en el video que él acelera su auto antes que se dé la bandera verde y lo hizo en dos ocasiones. Se hizo una nueva salida ante la situación que se estaba dando y en la segunda se volvió a cometer la falta; lo que cabe es sancionarlo, si no, se pasaría en toda la carrera haciendo intento de salidas correctas”, afirmó Camacho.

Por su parte, Formal, en una improvisada conferencia de prensa, puntualizó que ellos deben ver el video bien y no pueden arruinar una carrera así.

"Hemos invertido demasiada plata, demasiado esfuerzo, hace una semana no duermo. No quiero que se repita el heat, no se puede hacer nada, pero si debe correrse el segundo heat que se suspendió por agua", agregó Formal.

Segunda fecha delCTCC se suspende entre sanciones y amenazas de salirse del campeonato La escuderíaHyundai Shell dejaría la competencia ante castigo de su pilotoDanny Formal. La lluvia no permitió que se corriera el segundoheat. La segunda fecha delCosta Rica Touring Car Championship (CTCC), terminó entre amenazasde deserción de la competencia por parte de la escudería Hyundai yademás se suspendió el segundo heat ante el fuerte aguacero quecayó en La Guácima de Alajuela Una sanción alpiloto Danny Formal de la escudería Hyundai, quien dominó a placerel primer heat durante 23 vueltas desató la polémica. De acuerdo alcolegio de comisarios de la carrera Formal aceleró antes de recibirla salida en la primea largada con el semáforo en verde y tras larevisión de videos se aplicó el castigo, el cual es inapelable, porlo cual tuvo que entrar a los pits y salir, por lo que cayó alsétimo puesto. El conductor del equipo Hyundai Shell hasta ese momento había realizado unaconducción impecable, aguantando el embate de los dos vehículos delequipo Chevrolet Penzoil guiados por el guatemalteco Andrés Saravia,quien finalmente ganó la manga, seguido por su coequipero AndréSolano. Ante la sanción ysuspensión del evento Erick Xirinachs, piloto y gerente de la marcaHyundai manifestó que la escudería invirtió mucho dinero y queestaría pensando en retirar el equipo si se mantiene la decisión decastigar a Formal. “Es una totalinjusticia, se invirtió mucho dinero en este equipo y si estocontinúa así estaremos pensando seriamente en retirar el equipo.Estamos muy desilusionados de la organización, del comité deportivoy la sanción que le hacen a Danny es inaceptable”, comentóXirinachs. Por su parte,Carolina Camacho, Directora Deportiva del Circuito Grupo Sur delParque Viva, informó que la sanción es inapelable y fue bienaplicada. Al momento de lasalida se observa en el video que el acelera su auto antes que se dela bandera verde y se lo hizo en dos ocasiones. Se hizo una nuevasalida ante la situación que se estaba dando y en la segunda sevolvió a cometer la falta porque lo que cabe es sancionarlo, sino sepasaría en toda la carrera haciendo intento de salidas correctas”,afirmó Camacho. Por su parte Formalen una improvisada conferencia de prensa puntualizó que ellos debenver el video bien y no pueden arruinar una carrera así. “Hemos invertidodemasiada plata, demasiado esfuerzo, hace una semana no duermo. Noquiero que se repita el heat, no se puede hacer nada, pero si debecorrerse el segundo heat que se suspendió por agua”, agregóFornal.











Comparta este artículo Deportes Segunda fecha del CTCC se suspende entre sanciones y polémica Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Segunda fecha del CTCC se suspende entre sanciones y polémica Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.