Salieron a la venta las entradas para el 'endurance' del CTCC

Las entradas para Los 150 km Shell, tercera fecha del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), ya están a la venta en la página www.boleteria.cr

Para esta ocasión, quienes deseen disfrutar del endurance, que se disputará el sábado 13 de mayo, en el Circuito Grupo Sur de Parque Viva, podrán adquirir tres tipos de entrada y optar por diferentes promociones.

Las entradas oscilan entre ¢6.000 y ¢11.000, y todas incluyen una bebida de cortesía. Sin embargo, quienes compren la entrada de ¢11.000 con cualquier tarjeta de Credomatic recibirán cuatro bebidas de cortesía.

Para aprovechar esta promoción con Credomatic, al comprar su entrada en www.boletería.cr, debe incluir su código BIN en la pestaña de Promoción, con el fin de validarlo, para que reciba los tiquetes con los que podrá canjear las bebidas.

En esta tercera fecha también estará disponible la opción del parqueo VIP. Este tiene un costo de ₡11.000 y con este tiquete el público tendrá derecho a seis bebidas de cortesía (alcohólicas o no) y podrá parquear en el área VIP (zona más cercana a la boletería A). Este monto no incluye la entrada al Circuito Grupo Sur.

Promoción. En Yuplón, también hay disponible una promoción para fiebres de los motores. Por un monto de ¢24.000 se podrá adquirir cinco entradas generales y 10 bebidas.

La oferta estará disponible hasta el 13 de mayo y se podrán adquirir todos los cupones que se deseen.

Esta oferta no incluye el parqueo ni la alimentación.

Para esta tercera fecha, las puertas de Parque Viva abrirán a partir de las 2 p.m. Desde esta hora, el público podrá disfrutar de un espectáculo de SuperBikes, que combina dos carreras; una en la categoría de 600 c. c. y otra mixta, que va de los 6.000 a 1.000 c. c.

La exhibición forma parte de una alianza entre Parque Viva y la Escuela de Manejo (EDM), del multicampeón nacional de SuperBikes, Iván Sala, y tiene por objetivo desarrollar más este deporte.

Esta será la primera vez que dichas motocicletas se presenten en el Circuito Grupo Sur.