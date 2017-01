La pasión por los motores de Sabrina Formal le ganó a la obesidad

Tres historias de la Yaris Cup

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Sabrina Formal emprendió una batalla contra la obesidad en busca de cumplir un sueño que tenía desde niña: correr autos.

A sus 20 años, será la única mujer que compita en la Yaris Cup a partir del 4 y 5 de febrero; esta es una competencia paralela al Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), que se disputa en Parque Viva.

“Desde niña tenía problemas de obesidad y mi sueño siempre fue correr autos. Es por eso que me metí al gimnasio y me puse a dieta para poder bajar de peso y competir primero en los go karts y ahora tengo la oportunidad de participar en la primera edición de la Yaris Cup”, explicó Formal.

“Todo lo hice por mi sueño de correr autos. Mi i dea es competir en la Yaris Cup, posteriormente en el CTCC y de allí nos vamos a Europa para cumplir mi meta de correr autos BMW. Es mi objetivo en el automovilismo”, agregó.

Sabrina carga sobre sus espaldas el apellido Formal, el mismo de su hermano Danny, quien fue el subcampeón del CTCC del año anterior. Él le aconseja y guía para que pueda mejorar y sacarle el máximo provecho a su vehículo.

“Siempre me dice que piense muy bien a la hora de realizar una maniobra. A los hombres no les gusta que una mujer les gane o esté al frente de la carrera, es por eso que debo ser muy inteligente para competir”, recalcó la joven piloto tica, quien dice ser muy agresiva cuando entra a la pista.

La conductora confiesa que es un gran orgullo ser la única mujer en la Yaris Cup, pero también es una oportunidad para demostrar que no hay límites cuando las mujeres se proponen algo.

“Siempre me gustaron las competencias de motores. Recuerdo que veía a mi papá (Donald Formal) corriendo karts y eso me encantaba. Al principio me daba miedo usar casco, pero cuando llegué a Estados Unidos todo cambio y fue ahí cuando empecé a competir en karts ”.

Zlatko Piskulich pasará del voleibol de playa a la velocidad de un circuito

La pasión por los deportes llevó a Zlatko Piskulich a incursionar en diferentes disciplinas.

PUBLICIDAD

Excampeón de voleibol de playa y sala, aficionado al ciclismo de montaña y al tiro con arco, volverá a participar en la disciplina de motor como piloto: una de sus grandes pasiones.

"Desde chiquillo me gustó la velocidad, siempre tuve esa inquietud por los motores, lo que me llevó a competir en diferentes modalidades como el autocross y en eventos de monomarcas en años anteriores, por lo que me emociona mucho ser parte en la próxima Yaris Cup", comentó Zlatko.

El deportista afirmó que intentará estar en los primeros lugares de la competencia.

"Sé que no será sencillo, pero por la experiencia adquirida tengo claro que será una categoría interesante. Con lo que aprendí en las eventos de monomarcas puedo defenderme".

Pisku fue casi invencible en el voleibol de playa junto a Alexánder Villegas. Eso le valió para ser seleccionado nacional.

Así mismo, participó en la prueba de mountain bike la Ruta de los Conquistadores.

"Los más jóvenes me preguntan sobre mi experiencia y si competí en el kartismo, entonces les explicó que años atrás competía en otras categorías. Es cierto que los pilotos que corren karts son muy agresivos, pero acá es diferente y para todos será un aprendizaje constante para mejorar", comentó Piskulich.

"La intención en esta temporada es poder ser competitivo, evitar accidentes, hacer buenos tiempos en las clasificaciones y ser constante en la pista, aunque tengo claro que el nivel será muy competitivo", concluyó.

18 años en el rali serán puestos a prueba

Gerardo Moreno tiene 18 años de experiencia en el ralismo tico, pero desde ya se pregunta cómo será correr de tú a tú frente a otros pilotos en un circuito.

En su disciplina, Moreno siempre corrió en solitario y contra el reloj, pero ahora deberá hacerlo con más de 15 competidores alrededor, en una pista distinta y en circunstancias diferentes a las que acostumbra.

"En el rali somos como máximo ocho pilotos, pero nunca corremos juntos y por eso no sé qué va a pasar cuando los vea a la par mía en competencia. Es incierto lo que va a suceder, lo que sí le puedo garantizar es que es un reto", dijo el piloto.

PUBLICIDAD

Moreno es el campeón nacional de las categorías N3 y Absoluto de rali, y ahora se propone finalizar entre los cinco primeros puestos de la Yaris Cup.

El amante de los motores afirma que la categoría se adapta a su presupuesto, un aspecto que lo impulsó a tomar la decisión de entrar a competir.

"Mis expectativas son grandes, porque siempre quise correr en un circuito y al ver el esfuerzo de la Purdy Motor por hacer accesible esta categoría, me parece genial", apuntó Moreno.

Desde ya, el conductor reconoce que su principal desafío está en tomar bien las curvas y tapar el carril a sus rivales para que no lo sobrepasen con tanta facilidad. Este es un proceso de adaptación que espera asimilar con rapidez para ser muy competitivo.

"Estoy emocionado. Falta un poco más de un mes para iniciar y ya siento mariposas en el estómago. Estoy ansioso por estar en la primera clasificación y ver cómo me va en el circuito", recalcó.

La Yaris Cup dará inicio el 4 y 5 de febrero en el Parque Viva.











Comparta este artículo Deportes La pasión por los motores de Sabrina Formal le ganó a la obesidad Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: La pasión por los motores de Sabrina Formal le ganó a la obesidad Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.