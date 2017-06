Roberto Castro asume el liderato de la MX1 en el 'motocross' nacional

Sabanilla de Alajuela. Asumir el liderato del Campeonato Nacional de Motocross en la categoría MX1 no fue tarea fácil para el piloto del Team CMX Suzuki, Roberto Muflitas Castro.

Un inconveniente en el primer heat, en el que se le apagó la motocicleta al caerse tras la largada, y tener que pelear palmo a palmo la primera casilla, en la segunda manga con Esteban Castillo, marcaron para Castro la cuarta fecha del campeonato demoninada Copa Fly, que se realizó en la pista La Olla, en Sabanilla de Alajuela.

Castro, tras el percance de la primera largada, cayó al último lugar de los 15 pilotos y tuvo que remontar hasta el quinto lugar. Finalmente, el triunfo fue para Esteban Castillo, de la escudería Ticos Racing Kawasaki.

Para la segunda serie Muflitas Castro volvió a tener inconvenientes en la salida, lo que le permitió primero al estadounidense Jace Owen asumir la punta y más tarde cederla a Castillo, quien no pudo sostenerse ante los embates de Castro, que volvió a venir desde atrás para terminar de primero.

Al final del día Castillo logró ganar la fecha, su primera desde que compite en la categoría MX1 hace tres años, con 47 unidades, seguido por Castro con 41 y Ricardo Chacón fue tercero con 36.

Muflitas Castro de esta manera asume el primer lugar del campeonato con 179 puntos, seguido del canadiense Cole Thompson, de Pasión MX con 144, quien no compitió debido a que este fin de semana dio inicio el campeonato de su país. El tercer lugar es para Castillo con 143.

"Tuve una caída en la primera salida y me tocó remontar desde la última posición porque duré mucho al arrancar la moto. La ventaja adquirida por el grupo fue muy amplia, me alcanzó con todo mi esfuerzo para llegar a la quinta posición y rescatamos unos puntos", recordó Castro.

En la segunda manga el piloto josefino indicó que fue más precavido en el arranque y que una vez que la carrera se fue desarrollando analizó la competencia para buscar el primer lugar.

"Realicé algunos rebases y luego administré las últimas vueltas. La verdad estoy muy contento por el trabajo de Esteban (Castillo). Ahora nos vamos a preparar para la quinta fecha del campeonato nacional de Guatemala, donde somos quintos y esperamos mantener el liderato", agregó Castro.

Muflitas comentó que de ahora en adelante debe implementar una serie de estrategias para seguir en lo más alto del campeonato, tanto por la presión de Castillo, como la de Thompson, quien tiene un equipo muy fuerte y compañeros de gran nivel en el Pasión MX.

Por su parte, Esteban Castillo no pudo ocultar su satisfacción por haber ganado el heat, su primera victoria en la categoría MX1 y además es la primera ocasión en que gana una fecha del campeonato.

"Ganar en La Olla no es fácil, fue una carrera bastante difícil porque todos los pilotos tienen gran nivel. Me siento emocionado, muy feliz, se han visto los frutos de todo el trabajo y aún quedan bastante carreras. La competencia con Roberto (Castro) continúa en el campeonato en Guatemala, el próximo fin de semana y donde vamos a disputar la quinta fecha. Allí Castro solo me supera por cinco puntos en la MX1", comentó Castillo.

En la MX2 el ganador fue el estadounidense Chase Marquier, de Pasión MX, quien dominó ambos heats de la categoría, sin embargo, el líder de la general es Justin Alvarado con 164 unidades.

Los líderes

MX1

Roberto Castro, 179 puntos

Cole Thompson (canadiense), 144 puntos

Esteban Castillo, 143 puntos

MX2

Justin Alvarado, 164 puntos

Adrián Agüero, 148 puntos

Chase Marquier (EE. UU.), 144 puntos

Master

Adrián Robert, 200 puntos

José Luis Arce, 174 puntos

Ólger Vega, 138 puntos

Veteranos A

Adrián Robert, 200 puntos

Alberto Antillón, 170 puntos

Gustavo Mora, 132 puntos

Veteranos B

Enrico Baldovini, 186 puntos

Martín Arce, 167 puntos

Fernando Villalobos, 157 puntos

Pre MX1

Michael Cubillo, 180 puntos

Sherman Peñaranda, 161 puntos

Andrés Wu, 154 puntos

Pre MX2

Fabricio Chacón, 200 puntos

Franklin Vindas, 146 puntos

Bryan Zamora, 133 puntos

Amateur

Dylan Quirós, 175 puntos

Horacio Granados, 160 puntos

Dennis González, 132puntos

50cc A

Jack Dávila, 181 puntos

Alejandro Piskulich, 157 puntos

Alberto Antillón, 136 puntos

50cc B

Antonio Antillón, 200 puntos

Julián Arturo Cruz, 174 puntos

Yael Marín, 151 puntos

65cc A

Abraham Alfaro, 184 puntos

Sebastián Arias, 183 puntos

Fabián Richmond, 162 puntos

65cc B

José David Tencio, 197 puntos

Luis Andrés Berrocal, 154 puntos

Sebastián Chaves, 131 puntos

SuperMini A

José Pablo Ureña, 185 puntos

Joe Frazer Garro 171 puntos

Adrián Jiménez, 144 puntos

SuperMini B

José Alberto Rodríguez, 200 puntos

Emanuel Campos, 172 puntos

Jesús Venegas, 134 puntos

2 Tiempos Open

Fabricio Chacón, 185 puntos

Rigo Angulo, 182 puntos

Michael Arce, 140 puntos

Junior

Alejandro Venegas, 200 puntos

Juan Felipe Bonilla, 168 puntos

Fabricio Ríos, 148 puntos

Femenino Open

María Paula Saborío, 175 puntos

Marviana Salazar, 134 puntos

Melissa Tencio, 132 puntos

Femenino Master

Marisol Ríos, 167 puntos

Natasha Céspedes, 163 puntos

Karen Sandoval, 116 puntos