Ricardo Vargas: 'nunca he pensado en dejar el automovilismo'

Una de las metas de Ricardo Vargas, piloto del torneo monomarca Yaris Cup, es llegar a competir en el Costa Rica Touring Car Championship (CTCC).

Pese a que ha sufrido "chispas del oficio" –como accidentes en la pista– nunca le ha pasado por la mente dejar el automovilismo; por lo contrario, ha visto estos incidentes como una oportunidad para mejorar como persona y como piloto.

Inicialmente, Vargas iba a competir en el CTCC 2017, pero un accidente que sufrió durante una práctica del torneo lo puso a pensar en que aún no estaba completamente listo para dicha competencia, según relata.

Prefirió correr en la Yaris Cup, la cual ve como una oportunidad para crecer profesionalmente. Según ha dicho, este torneo lo ayudará para terminar de prepararse de cara a una competición como el CTCC.

“Soy una persona a quien le gusta hacer un buen papel, y tenía esa piedrita en el zapato de no saber si podía dar el 100% (en el CTCC); entonces, se me dio la oportunidad de correr la Yaris Cup y estoy muy motivado”, comentó.

Vargas también relató que el accidente lo cambió como persona y le hizo replantearse muchas cosas. Ahora, le agradece a Dios por la nueva oportunidad que tiene de correr y, pese al incidente afirma: “nunca he pensado en dejar el automovilismo”.

CTCC en la mira

La próxima meta de Ricardo Vargas es competir en el CTCC. A largo plazo, quiere llegar a correr en distintas categorías de fórmulas del automovilismo de Europa y Sudamérica. En el 2016 tuvo la oportunidad de viajar a Uruguay para competir en la Fórmula 4.

Vargas afirmó que esta fue una experiencia que lo marcó de por vida y espera poder repetirla en el futuro. “Este torneo te da una sensación inexplicable, desde que uno se sube (al auto) siente que está en un sueño y piensa que esos vehículos los han manejado algunos de los mejores pilotos del mundo”, relató.

Además, espera volver a Estados Unidos, donde ya compitió en kartismo, en la Rok Cup USA y en el Florida Winter Tour. Ambos torneos los disfrutó mucho, ya que también compitió su amigo, el piloto de la CTCC Danny Formal.

Expectativas para la segunda fecha

La primera fecha de Yaris Cup dejó con un sin sabor a Ricardo Vargas. El piloto tuvo una salida en falso, razón por la cual le impusieron un drive-through (una sanción en la que el piloto tiene que entrar al área de pits y manejar a baja velocidad). Al final de la jornada, quedó en la quinta posición.

Vargas afirma que para esta segunda fecha, a disputarse el 2 de abril en el Circuito Grupo Sur de Parque Viva, lo dará todo, con la intención de ganar, y así recuperarse del trago amargo que le dejó el primer torneo.

“Para esta segunda fecha realmente estoy motivado, me he preparado. Ahora pienso con cabeza fría y físicamente me encuentro al 100%”, puntualizó el piloto.