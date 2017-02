Ricardo Vargas saldrá de primero en la Yaris Cup tras dejar atrás un fuerte accidente

Fue el más rápido en la categoría monomarcas

La Guácima, Alajuela. Un fuerte accidente hace dos semanas, mientras practicaba con la escudería Hyundai, hizo dudar al piloto Ricardo Vargas y lo llenó de temor e inseguridad.

Perder el control en una curva le hizo volcar su vehículo y llevarse una fuerte impresión, pues su auto incluso quedó de cabeza tras dar un par de vueltas.

Sin embargo, como un ave fénix, Vargas demostró toda su categoría al adueñarse este sábado de la pole position de la Yaris Cup con un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 194 centésimas, la vuelta más rápida de esa categoría al Circuito Grupo Sur, que comprende 2.017 metros de longitud.

Cuando tuve el accidente pensé que eso me iba a frenar, fue muy fuerte y sé que mucha gente dudó de mí, es por eso que ganar la pole es una gran satisfacción, es impresionante. Dios me dio una segunda oportunidad, aprendí demasiado del incidente porque fue más fuerte de lo que esperábamos, pero gracias a mi familia y mis patrocinadores, quienes confiaron en mí, hoy estamos corriendo", dijo Vargas.

Ricardo recordó el gran apoyo de su hermano Felipe, quien es corredor de la escudería Ford en el CTCC y cómo le aconsejó y le brindó todo su apoyo en ese difícil momento.

"Es claro que cuando conduces al límite cualquier cosa puede pasar. Iba dando el 110%, venía de hacer un buen tiempo en la vuelta anterior, me confié demasiado y en la curva me salí. Es algo que no se lo deseo a nadie, pero aprendí demasiado y gracias a Dios pude superarlo", confesó el piloto de 20 años.

"No temí por mi vida, pero con la fuerza de Dios salimos adelante. Incluso el día que se iniciaron las prácticas para la Yaris Cup el médico me revisó y me dio luz verde para correr. Es por eso que agradezco a mis patrocinadores y al Parque Viva porque me apoyaron para poder correr y ahora solo me voy a concentrar en dar lo mejor y pelear el campeonato", anunció Vargas.











