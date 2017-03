Kartismo

Noticia La Nación: Piloto Danny Formal no quita el pie del acelerador

El piloto costarricense Danny Formal prácticamente no quitará el pie del acelerador durante las próximas dos semanas.

Después de ganar el fin de semana la primera fecha del Campeonato Nacional de Kartismo, en la categoría DD2, en la que es el campeón defensor, Formal volverá este 1.° y 2 de abril al Circuito Grupo Sur del Parque Viva, para disputar la segunda fecha del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), del que es el sublíder de la competencia con el equipo Hyundai Shell Claro.

Una vez que concluya la jornada deberá volar el 4 de abril a Orlando, Florida, donde buscará sumar su sétimo título nacional en los Estados Unidos, al competir en el campeonato local de kartismo, en la modalidad de Shifter Rok.

"Lógicamente estaba concentrado el fin de semana en el Campeonato Nacional de Kartismo y desde este lunes estoy enfocado en el CTCC, en el que la escudería Hyundai Shell Claro estuvo trabajando arduamente en mejorar mi Elantra para conseguir la victoria el fin de semana", comentó Formal.

En el kartismo tico, el joven piloto ganó los dos heats del evento, sumando 75 puntos, seguido por Andrés Fonseca con 56 y Jonathan Guevara con 52.

"Es la categoría más rápida y cuenta con pilotos muy buenos como Charlie Fonseca, Andrés Fonseca, Jonathan Guevara y Fernando Mora (líder de la Yaris Cup), así que hemos enfrentado a rivales de buen nivel y eso nos ayuda a mantener la competitividad. Me siento muy contento de poder hacer lo que amo y no me considero especial ni la figura a vencer por mis logros fuera del país", aseguró Formal.

de la categoría DD2 del Campeonato Nacional de Kartismo.

El conductor del equipo Hyundai comentó que del 7 al 9 de abril estará buscando su cetro número siete en los Estados Unidos, esta vez en la modalidad Shifter Rok, vehículo de seis marchas, en la cual los pilotos deben poner mucha atención en la conducción.

"Me siento emocionado de volver a defender los colores de Costa Rica en Estados Unidos. La idea es ganar mi sétimo título en ese país. En el 2013 gané en Rotax y deseo volver a ganar y demostrar porqué soy uno de los mejores pilotos de ese campeonato", añadió emocionado Formal.

Por su parte, Felipe Vargas, en la categoría Súper Sport, regresó a competir después de un año y se dejó la primera posición de la fecha con el equipo Valerio Racing. Vargas no pudo correr en el 2016 por motivos económicos.

"Me siento muy motivado al estar de regreso. Yo inicié en el kartismo a los ocho años y venir años después y tener la dicha de poder seguir compitiendo es muy motivante, porque así uno se mantiene con las manos calientes al estar metidos en la pelea por el CTCC. Uno sabe que no puede ceder ni un punto en el CTCC, por lo cual me siento muy satisfecho con lo que hicimos", comentó Vargas, piloto de la escudería Ford en el CTCC.

Así va el kartismo

Categoría DD2

1. Daniel Formal

2. Andrés Fonseca

3. Jonathan Guevara

Categoría Fórmula 206

1. Luis Felipe Aguilar

2. María Amalia Carvajal

3. Felipe Hernández

Categoría Súper Sport

1. Felipe Vargas

2. Fabricio Ricci

3. Peppe Sgarlatta

Categoría Stars of Tomorrow

1. Fabricio Ramírez

2. Isabela Valdeperas

3. José Beita

Categoría Kid Kart

1. Valentina Angulo

2. Isaac Arguedas

3. Gianluca Zecchinato

Categoría Shifter Rok

1. Charlie Fonseca











