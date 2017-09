Piloto Danny Formal: entre el insomnio y el simulador antes de la batalla final por el CTCC

Al piloto Danny Formal, de la escudería Hyundai Shell Claro, lo separan aproximadamente 60 vueltas al Circuito Grupo Sur, del Parque Viva, de su primer campeonato del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC).

Formal, quien en la primera campaña perdió el cetro en la última fecha, se apresta a competir este 24 de setiembre en la última fecha de la temporada 2017, con la ilusión de alzar la corona que se le hizo esquiva la temporada anterior con Mitsubishi.

Precisamente, la organización comunicó que para el cierre del CTCC de este año, el formato de carrera será de tres heats de 20 vueltas, con el fin de darle más emoción al evento, en lugar de la prueba de Endurance o larga duración, como se había planteado al principio.

Formal, con 275 puntos, es el líder indiscutible, seguido por José Andrés Montalto, de Toyota, con 241 y André Solano, de Chevrolet, con 208. Les siguen Andrés Saravia, de Chevrolet con 205 y el actual campeón Juan Carlos Alvarado, de Suzuki, con 183.

"Al cambiar el formato de carrera le da más chance a los rivales de pelear el campeonato. Ahora se debe estar muy concentrado porque con un mal heat puedes perder la carrera. Nosotros estamos muy tranquilos, tenemos el auto más veloz, el equipo Huyndai ha realizado un gran trabajo y estamos muy optimistas de correr la final", comentó Formal.

El piloto de 21 años, pero con una larga trayectoria en el kartismo, indicó que de momento duerme bien, pero es normal que en los dos últimos días le cuesta conciliar el sueño por la emoción de competir.

"Desde que tengo siete años e iba a las carreras de karts siempre es igual. Me cuesta mucho dormirme, por lo que me levantó y practico alrededor de una hora en el simulador de manejo que tengo en casa. No es por miedo a los rivales o ansiedad, es por la emoción de competir. Siempre ha sido así", recordó Formal.

El joven conductor tiene muy clara su estrategia. Sabe que lo importante es mantener la diferencia en puntos con sus perseguidores para al final del día alzar los brazos en señal de victoria.

"Hay muchos puntos en disputa, por lo que la intención es sumar todos los que se puedan en las dos primeras largadas, asegurar el primer puesto y en el último heat tener los suficientes para solamente dar vueltas y evitar mayores contratiempos. De allí lo importante de ganar la pole position el sábado, pues nos aseguraríamos salir de primeros y empezamos a puntuar", confesó Formal.

Para Danny, la temporada ha sido un cúmulo de emociones, ante días de mala suerte, sanciones y algunos fallos personales y de su equipo; sin embargo, todos ellos le ayudaron a madurar y tomar el campeonato con mucha responsabilidad y seguridad de que al cierre de la campaña todo iba a mejorar.

"La presión de ser primero siempre es positiva. La tomo con mucha motivación. A pesar de todas las circunstancias, siempre fui positivo, confié en mi equipo y sabía que teníamos el auto más rápido. Todo era cuestión de tener calma y fecha a fecha lo fuimos demostrando hasta que logramos el primer lugar", observó Formal.

El actual líder del campeonato de kartismo, del CTCC y ganador de la última fecha del campeonato de automovilismo en República Dominicana, es del criterio de que el trabajo en equipo es fundamental para lograr todas las metas y estar peleando el primer lugar en su categoría.

"Desde don Erick Xirinach, mi papá (Dónald Formal) hasta los mecánicos y demás equipo de trabajo de la escudería Hyundai Shell Claro, todos han sido importantes para mi desempeño. Es como una familia y estamos seguros de que gran parte del éxito es la confianza y el sacrificio que todos hacemos por lograr nuestras metas. Estamos a un paso, pero no podemos descuidarnos porque todos los pilotos tienen un gran nivel y así lo han demostrado", puntualizó Formal.