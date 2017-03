Kartismo: cuna del CTCC

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El kartismo ha sido la cuna de la mayoría de pilotos que compiten en el Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), cuya temporada 2017 se disputa en el Circuito Grupo Sur de Parque Viva.

Antes de llegar al CTCC, muchos de los competidores pasaron por el Campeonato Nacional de Kartismo y por competiciones internacionales.

En el kartismo compiten personas de todas las edades, con karts en igualdad de condiciones, por lo que el resultado final depende exclusivamente de la pericia del piloto.

A nivel mundial, el kartismo se considera la escuela del automovilismo, debido a que la categoría exige al piloto esforzarse al máximo; con el fin de que vaya dominando la técnica del automovilismo.

Andrés Fonseca, presidente de la Asociación de Corredores de Kartismo (ACEK), afirmó que es más conveniente inciarse en esta disciplina. Si se comienza directamente en automovilismo, controlar aspectos de manejo como frenado y aceleración del vehículo se vuelve más complejo.

“La preparación de un piloto que haya pasado por un proceso de kartismo de varios años lo faculta a tener más probabilidades de ganar que otro que no lo haya hecho. Incluso, el kartismo no es solo para formarse si no también para mantenerse entrenado”, comentó Fonseca.

Primeros pasos

Felipe Vargas, piloto de la escudería Ford, que disputa el CTCC, es claro ejemplo de un corredor que comenzó en kartismo.

Él participa en esta disciplina desde que tenía 8 años; actualmente tiene 24 y ha debutado en todas las categorías del Campeonato Nacional de Kartismo, las cuales ha ganado en alguna ocasión.

Además participó en varios campeonatos internacionales de kartismo. En el 2010, quedó en el décimo lugar del Campeonato Mundial de Kartismo Rotax.

“Es uno de los mejores resultados que he tenido, porque todos los pilotos eran campeones en sus países (...); competir con ellos fue una experiencia muy bonita”, afirmó.

Vargas añadió que el formarse en esta disciplina lo ayudó a madurar gradualmente. Aunque no considera que este aprendizaje le dé ventaja sobre otros pilotos que no tuvieron la misma preparación, sí asegura que el proceso ha sido vital en su desarrollo.

“Siempre voy a seguir practicando kartismo, porque fue el deporte que me dio las herramientas necesarias para ser el piloto que soy hoy, seguir en él es importantísimo”, comentó.

En el CTCC del 2016, Felipe Vargas obtuvo el quinto lugar general y fue el ganador de dos heats de la temporada.

Aspectos mecánicos de los karts

Un kart es un monoplaza que se compone de tres partes principales: el chasis (carrocería), los neumáticos y el motor. Carece de suspensión y de sistema diferencial en las llantas, lo que facilita los giros en las curvas.

Los motores pueden cambiar dependiendo de la categoría de kartismo que se disputa. Por ejemplo, en la pista del Circuito Grupo Sur, un kart de la categoría DD2 puede llegar a alcanzar los 130 kilómetros por hora.

Categorías del kartismo

Actualmente, en el país se corren cinco categorías de kartismo, de acuerdo a la edad del competidor y a las prestaciones del motor.

Categoría de 4 a 7 años. En ella comienzan los más jóvenes a dar sus primeros pasos.

Categoría Stars. Compiten pilotos de edades entre los 7 y 12 años. Estos vehículos pueden llegar a alcanzar velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora.

Fórmula 206. Corren jóvenes entre 11 y 15 años. En esta categoría los karts tienen un poco más de potencia y pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora.

Super Sport. Para mayores de 15 años. En esta categoría el kart tiene cinco marchas y alcanza los 100 kilómetros por hora.

Rotax DD2. También para mayores de 15 años. En ella, el kart tiene solo dos marchas, pero un motor más potente. Se alcanzan velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.