José Andrés Montalto se dejó la victoria en el segundo heat y ya suma 47 puntos

Arranca la temporada 2107

El piloto José Andrés Montalto, de la escudería Toyota, se dejó el primer heat de la segunda temporada del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC) que se corre en el Circuito Grupo Sur del Parque Viva.

Montalto, a bordo de su Corolla, dominó la prueba de principio a fin, demostrando que la pole position que conquistó el sábado en las clasificaciones no fue casualidad.

José Andrés terminó el heat en 20 minutos con 14 segundos (20:14), tras 21 giros a la pista.

En la segunda posición culminó Danny Formal, de Hyundai, con 20:17, seguido por el actual monarca Juan Carlos Alvarado, de Suzuki, con 20:18; Bernal Valverde (MG) hizo 20:19 y André Solano (Chevrolet) marcó 20:20.

Durante toda la carrera mantuvimos la calma, no me quería desconcentrar por nada. Lo que sí traté fue de hacer una salida limpia, en línea, no quise arriegar más de la cuenta porque el carro se comportó a la altura, no se degranó y la verdad fue una carrera perfecta", confesó Montalto.

Por su parte, Fernando Mora, de tan solo 16 años de edad, se adjudicó el primer lugar en la categoría Yaris Cup, luego de cronometrar 20 minutos y 46 segundos (20:46), tras 27 vueltas al circuito.

En la segunda posición quedó la pareja de Andrés Bruna y Jorge Guerra, con 20:47, y Sebastián Alvarez fue tercero con 20:49.

Montalto vuelve a vencer

La segunda largada fue de nuevo para Montalto, demostrando un gran dominio del vehículo e incluso se sobrepuso a un roce que tuvo con Formal de Hyundai en la primera vuelta.

Al llegar a la primera curva el bólido de Formal chocó por detrás a José Andrés, lo que le hizo perder posiciones e inmediatamente Juan Carlos Alvarado de Suzuki aprovechó para tomar la punta.

Sin embargo, la alegría le duraría muy poco a Alvarado, pues Montalto rápidamente pudo remontar para tomar de nuevamente el primer lugar y poco a poco tomó el ritmo de carrera para despegarse de sus perseguidores y así divisar la bandera de cuadros en solitario, una vez más en la primera posición.

Detrás del piloto de Toyota ingresaron Alvarado de Suzuki y Formal de Hyundai.

En la general Montalto, tras sus dos victorias, ya acumula 47 puntos, 21 por cada heat y cinco adicionales por la pole position del sábado. Le siguen Formal con 33 y Alvarado con 32.

A continuación se correrá la segunda largada del día de la Yaris Cup.











