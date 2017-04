Gustavo Ortega descarta sentir presión por ser el novato del CTCC

El piloto de la escudería Toyota, Gustavo Ortega, no siente presión por ser el novato del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC). Para el joven de 27 años, esta competencia es un reto que disfruta enfrentar.

Se trata de la primera temporada que Ortega se integra al CTCC; sin embargo, su experiencia en el automovilismo suma el paso por la categoría de Súper Turismo, en el 2012.

"Siempre hay que empezar por algo. No es la primera vez que soy un novato y para mí eso es un desafío. Es complicado, pero yo me mantengo motivado, al final cuando hay un nivel tan alto eso siempre exige lo mejor de uno, entonces eso siempre va a ser bueno", comentó.

Ortega afirmó que se emocionó cuando conoció la noticia de que formaría parte de Toyota, principalmente porque admira a sus compañeros de equipo. Admitió que no le pesa competir en una escudería que lucha por el campeonato y con figuras del calibre de José Andrés Montalto.

"Escudería Toyota me ha recibido con mucha confianza, me han tratado como si estuviera en casa y no he tenido mucha presión encima, entonces eso me transmite tranquilidad", comentó.

Comienzo. El joven piloto comenzó a dar sus primeros pasos en los deportes de motor en el 2006, cuando con 16 años corrió un endurance en kartismo. Sin embargo, su pasión por este deporte viene de niño.

El piloto recordó que sus padres lo llevaban a ver carreras de automovilismo y motociclismo. Esto desencadenó la pasión que mantiene hasta el día de hoy.

"Desde que era niño, los motores me quitan el sueño. Toda la vida he compartido con mi papá el amor por los deportes de carros y motos", contó Ortega.

Admitió ser un fanático de la Fórmula 1 y que su piloto favorito es el español Fernando Alonso, aunque no se atreve a decir quién va a ganar el campeonato mundial de esta categoría.

Desde que es piloto del CTCC, su ritmo de vida ha cambiado y los días se han "hecho" más largos.

Entrena temprano en la mañana, antes de ir a trabajar. Semanas previas a cada fecha, aumenta el tiempo que le dedica al ejercicio.

El plan de Ortega es conseguir más puntos para la escudería durante el actual campeonato; además, quiere luchar por alcanzar el triunfo en alguna de las etapas del CTCC.

La próxima fecha del CTCC se llevará a cabo el 13 de mayo en el Circuito Grupo Sur, en Parque Viva.