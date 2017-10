Danny Formal probó en la motovelocidad

La pasión por la velocidad y los motores no tiene fin para el piloto Danny Formal, quien este fin de semana probó sus habilidades en la motovelocidad.

Danny dejó de lado el volante de su Hyundai Elantra y el de su kart para montarse en una motocicleta de superbikes e incluso implantó un récord de pista para su categoría en el Circuito Grupo Sur con un tiempo de un minuto, cuatro segundos y una décima (1:04:10).

“Competí el fin de semana y la verdad me sentí muy bien, con mucha confianza, al punto de dar la vuelta más rápida”, confesó Formal.

El piloto incluso iba liderando la competencia, pero faltando dos vueltas para terminar un rival frenó frente a él, por lo que tuvo que derrapar su moto.

“Tuve que acostar la moto en el piso porque el muchacho que iba al frente me cerró la línea de carrera. En la maniobra la moto me rebotó y por el golpe me quebré la sexta costilla. En estos momentos estoy en tratamiento para recuperarme lo antes posible y correr la última fecha del campeonato de kartismo en el país”, indicó Formal.

Danny aseguró que el multicampeón nacional de siperbikes , Iván Sala, lo felicitó por su desempeño en la moto.