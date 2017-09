Danny Formal, campeón del CTCC: 'Estamos cosechando lo que merecemos'

¿Cómo analiza la obtención del campeonato?

Nos lo merecíamos. Desde la primera fecha demostramos que teníamos el auto más rápido. Quiero agradecerles a mis patrocinadores Hyundai Shell Claro. También quiero destacar el trabajo de Toyota, de José Andrés Montalto quien nos dio la pelea durante todo el año y también a la escudería MG y a Bernal (Valverde), quienes trabajaron mucho en su vehículo y dimos un gran espectáculo a los aficionados.

¿La pelea este domingo fue ante Bernal Valverde de MG?

Sí, correcto. Creo que le dimos un gran show a los aficionados. Él (Valverde) en unos sectores era muy rápido, pero entrando a la recta yo era el más rápido y le sacaba ventaja. La verdad muy bien por Bernal, lo felicito, pero lo importante para nosotros es que logramos el título.

¿Cómo califica su participación?

Somos campeones en el segundo año en el automovilismo. El año anterior fuimos subcampeones y este año logramos el título. Además, somos subcampeones de marcas, sin duda es un excelente año para Hyundai y todo el equipo de trabajo.

¿Qué viene ahora para Danny Formal?La semana que viene nos vamos a República Dominicana de nuevo para competir en el campeonato nacional, donde ganamos en dos oportunidades la última ocasión en que competí allí. Además, en dos semanas nos trasladamos a Texas a competir en kartismo y un mes después a Las Vegas, donde estaremos en un campeonato en el que compiten 700 pilotos, por lo que estoy súper emocionado. Después esperamos en el 2018 volver a competir en el CTCC para defender el título

¿Siente que es algún tipo de revancha ganar este año, tomando en cuenta que el anterior perdiste el campeonato en la última fecha cuando eras el líder?

Revancha no sería la palabra. Nada más que la suerte ya no es el factor. Estamos cosechando lo que merecemos porque en las dos temporadas fuimos los más rápidos y la verdad estoy muy feliz, muy agradecido con los patrocinadores por el apoyo que me han dado en Costa Rica, los fans me han motivado demasiado y estoy realmente feliz de darle un título a Hyundai.

¿Se puede asegurar que hoy fue uno de las mejores fechas de la temporada, por lo disputado que estuvieron los heats y la respuesta del público?

Creo que los dos primeros heats fueron muy emocionantes. Bernal (Valverde) metió presión las primeras 20 vueltas y como dije, siento que dimos un gran show, tal y como la afición quería. Nos sentimos muy orgullosos por todo lo que hemos logrado.

Mantenerse lejos de accidente y despegarse de los demás pilotos al inicio de la carrera sin duda fue clave para ganar los dos primeros heats y asegurar el cetro.

Manejamos de una forma muy inteligente la carrera. En las últimas tres fechas planificamos muy bien la competencia y se nos dieron las victorias.

¿Cuál fue la clave para este campeonato?

La consistencia y probamos cosas diferentes en el auto que nos dieron resultados. Conocemos muy bien la pista, tenemos claro que debemos hacer cuándo está a una temperatura determinada y corregimos una serie de errores, lo que nos hizo ser un equipo muy completo.

¿A quién le dedica el campeonato?

Se lo dedico a mi hermanito Enzo, que acaba de nacer y que tuvo unos problemas, por lo que estuvo en el hospital unos días, así como a mi mamá (Mónica Martínez) y mi papá (Dónald Formal).