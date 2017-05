Conozca la reglamentación que se aplica en el CTCC

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Al igual que todo evento oficial de automovilismo, el Costa Rica Touring Car Championship (CTCC) se rige bajo distintos reglamentos, tantos nacionales como internacionales.

Las reglamentaciones que se utilizan en este tipo de competencias son el Código Deportivo Internacional, establecido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Reglamento General del Campeonato y el Reglamento Particular para cada evento.

Para aplicar estos reglamentos, el Automóvil Club de Costa Rica funciona como un ente fiscalizador y asigna el Colegio de Comisarios, conformado por tres miembros. Ellos serán los encargados de decidir las sanciones que se aplicarán en las competencias, de acuerdo a la infracción que haya cometido algún piloto.

Los reglamentos establecen una lista con las acciones que son sujetas a castigo, en caso de que los pilotos las cometan, y con las sanciones que los comisarios pueden aplicar. Según el artículo 11.9 y 11.9.2.a del reglamento FIA, los comisarios deportivos tienen la libertad de escoger las sanciones que se aplicarán cuando se infrinjan los reglamentos.

"A partir del entrenamiento y la experiencia que ellos tienen (los comisarios deportivos), pueden valorar los hechos e imponer las sanciones. Por ejemplo, si en una práctica, el piloto infringió la máxima velocidad en los pits (60 km), solo se multa económicamente (por ser una práctica), pero si él comete la falta en la carrera, la sanción deberá ser más severa", explicó Daniel Coen, presidente del Automóvil Club Costa Rica.

Sanciones. Según el artículo 12.3 del Código Deportivo Internacional, la escala de sanciones que puede aplicar los comisarios son:

-Amonestación: al piloto se le avisa que cometió una infracción y que no puede volver a cometerla.

-Multa: el piloto es sancionado con una multa económica que varía dependiendo de la infracción que haya cometido.

-Cumplimiento de actividades de interés general: el piloto deberá realizar labores de interés general para la comunidad.

-Suspensión de vueltas de calificación de un piloto: no se le cuentan una o varias vueltas de clasificación al competidor.

-Retroceder de posición en la parrilla de salida: al piloto se le restan posiciones en la parrilla. Si clasificó en el tercer lugar y se retrocede dos posiciones, saldría en el quinto lugar.

-Obligación para un piloto de tomar la salida de la carrera desde la línea de pits: el piloto empieza la carrera desde esta zona.

-Sanción en tiempo o en vuelta: al final de la carrera se suman segundos al tiempo final del piloto

-Retroceder de lugares en la clasificación de la competencia: el piloto pierde su puesto de clasificación y arranca desde una posición más atrás.

-Sanción de drive-through: el piloto tiene que entrar a los pits y pasar al límite de velocidad. Esta sanción no es apelable.

-Stop and go: el piloto debe ingresar a los pits y detenerse la cantidad de segundos que los comisarios hayan decidido, después de cumplirlos vuelve a la carrera. Esta sanción no es apelable.

-Descalificación: el piloto es descalificado de la carrera.