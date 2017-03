Charlie Fonseca es el nuevo piloto de Hyundai en el CTCC

Automovilismo

El piloto nacional Charlie Fonseca es el nuevo conductor de la escudería Hyundai Shell Claro Team, que participa en el Costa Rica Car Touring Championship (CTCC), según se dio a conocer esta mañana mediante un comunicado de prensa.

Fonseca llegará en lugar del chileno Jorge Bas y hará equipo junto a Danny Formal, quien fue segundo en la primera jornada, además del experimentado Erick Xirinachs.

"Para mí este regreso, con la experiencia que tuve el año pasado, puede ser bastante bueno, porque he madurado. Participé en varias carreras y ya tengo una idea de cómo trabajar toda la temporada. Me siento bastante bien, tengo un equipo que me respalda y solamente me tengo que dedicar a manejar, que es lo que mejor sé hacer, y si logro esa combinación pueden salir buenas cosas", sentenció Fonseca.

Para Fonseca, quien la temporada anterior condujo para la marca Chevrolet, es gratificante estar en un equipo que peleará por el título y aseguró que hará todo lo posible para que al final de la temporada la escudería esté en lo más alto del podio.

"Tengo algunos años de experiencia con automovilismo en pista, la idea es poder pasarnos toda la información entre los tres pilotos y lograr lo mejor. Creo que tenemos una buena combinación de juventud con madurez y eso nos va a dar los resultados", añadió Fonseca.

El piloto nacional indicó que está ansioso del volver al Circuito Grupo Sur, en Parque Viva, en la segunda fecha del CTCC, los próximos 1 y 2 de abril.

"Realmente falta poco y cuento los días, entreno y pienso mucho en el resultado. Confío en que tuve una preparación de temporada bastante activa, pues estuve corriendo mucho en Estados Unidos, en un nivel muy alto y me sentí muy bien. La verdad es que demostré y me demostré a mí mismo que estoy en ritmo para poder pelear con todos los mejores".











