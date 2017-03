Los bólidos de CTCC recorren el Circuito Grupo Sur a un promedio de 120 km/h

Segunda fecha Copa Hankook

Tener el pie sobre el acelerador durante prácticamente toda la carrera es el reto que asumen los pilotos que compiten en el Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), quienes este sábado tendrán las pruebas de clasificación para la segunda fecha del campeonato denominada Copa Hankook, a partir de las 11:20 a. m.

Cada conductor deberá llevar su vehículo al límite, pues el promedio de velocidad en el Circuito Grupo Sur, en Parque Viva, es de 120 kilómetros por hora (km/h). Por ello, cada uno debe correr con inteligencia y con mano firme en el volante, no solo para tomar las ocho curvas de la pista de 2.017 metros, sino para meter el acelerador al fondo en las dos rectas principales del trayecto.

En segundos deben decidir sobre la rapidez en que entran a las curvas, dónde hacer los cambios o dónde frenar, con el fin de no perder posiciones, mantenerse en la competencia y, sobre todo, hacer prevalecer su seguridad para no sufrir algún desliz que lo saque de la competencia.

Los pilotos Bernal Valverde, de MG, Danny Formal y Charlie Fonseca, de Hyundai Shell Claro, y Felipe Vargas, de Ford, coinciden en que las rectas es donde se alcanza la máxima aceleración del potente motor V8 de 350 caballos de fuerza.

"La curva tres, conocida como la del anfiteatro, es la más lenta de todas, pero es importante hacerla bien. El carro sale tan lento, que si uno acelera demasiado pronto, pierde tracción atrás. En este sector se va entre 65 y 70 km/h, mientras la curva cinco es la más rápida y es súper importante porque cualquier décima de segundo que se gane en la salida va ser determinante al proseguir la recta principal, donde se alcanza la máxima velocidad que va entre los 196 y 200 km/h.", comentó Valverde de la escudería MG.

En las mismas apreciaciones coincide Formal del equipo Hyundai, quien tiene claro que las claves para hacer un buen tiempo.

"La máxima aceleración del vehículo se da en la recta principal, la que está frente a la gradería, allí el carro puede desarrollar entre 195 y 200 km/h. Entre las cuevas dos, tres y cuatro es la más lenta, entre 50 y 60, depende cómo se llegue a ese punto, pero en general siempre se conduce a más de 100 km/h en el resto de la pista", explicó Formal.

El conductor de Ford, Felipe Vargas, le pone mucha atención a la curva uno, la que está tras la línea de salida.

"En ese punto hay una especie de desnivel y se debe ser muy preciso en la frenada, pues tras el banderazo de salida uno puede llegar a ese punto a los 160 km/h. Un error te puede dejar fuera de la carrera, el carro no perdona. Allí mi hermano Ricardo tuvo un accidente fuerte porque si uno se pasa, el carro se puede entrompar y termina en un incidente", advirtió Vargas.

Por su parte, Charlie Fonseca, de Hyundai, indicó que más allá de ser rápido, se debe ser constante, para cuidar su propia integridad y el vehículo.

"Cuando se corre en el CTCC, uno va siempre al límite, es decir, si en un sector de la pista se debe correr a 100 km, ir a 110 km ya se pasó. Si eso pasa, uno tiene el riesgo de salirse del circuito y romper el carro. Uno no puede pasar siempre determinada curva o sector durante toda la carrera a la misma velocidad porque no va a poder conservar el carro, lo va a desgastar, hay que saber administrarlo, no desgastarlo y un buen piloto sabe cuándo hacerlo", explicó Fonseca.

El Invitado

'Es una pista segura y atractiva'

Daniel Coen

Automóvil Club de Costa Rica, quien diseñó el circuito

El Circuito Grupo Sur tiene una longitud de 2.017 metros y está diseñada para tener un promedio de velocidad de 120 km/h, ya que los autos duran menos de un minuto en recorrerla.

Cuando se diseñó esta pista, en lo primero que se pensó fue en la seguridad, es por eso que pedí altimetrías de cómo era antes, por lo que yo ya sabía qué velocidad iban a desarrollar los autos en el circuito y a partir de allí diseñé este autódromo más seguro que a cómo era antes. Para lograrlo se tomaron en cuenta las especificaciones y lineamientos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Buscamos aprovechar toda la pista que estaba a nuestra disposición. Se hicieron sectores para rebasar para que la carrera no se haga monótona y aburrida al público, pensando que los espectadores observen los autos más seguidos, lo cual es importante para el espectáculo.

En la recta es claro que se puede andar entre los 196 y 200 km/h, pero al llegar a la curva seis hay una curva de 270 grados y la suspensión del vehículo se recarga a la derecha, después entran al sector de las "S" y toda la transferencia se recarga a la izquierda y se puede perder el control, si no hay una buena conducción.

También la salida de la parrilla tiene su complejidad porque al llegar a la primera curva hay un punto ciego al quedar en un valle, por lo que solo con la conducción y el conocimiento de la pista es que se puede superar, al ser muy técnica.

La pista se ideó para que fuera atractiva y competitiva para pilotos y aficionados respectivamente.

Segunda fecha CTCC

Copa Hankook, este domingo

Boletos:

General: ¢6.000 puede traer hielera y parrilla

Numerada: ¢7.000 sectores B, C y D. Puede traer hielera

El más fiebre: En gradería A, incluye acceso a la parrilla de salida.

Parque: Tiene un valor de ¢3.000, pero si su vehículo es Toyota Purdy Motors le costeará el parqueo.

Clasificaciones Yaris Cup: Este sábado a partir de las 11:20 a. m.

Clasificaciones CTCC: Este sábado a partir de las 11:45 a. m.

Competencias: Yaris Cup. Este domingo a las 10:25 a. m. y 12:40 p.m.

Competencias: CTCC. Este domingo a las 11:20 y 1:20 p.m.

A las 12 p. m. habrá una exhibición de los karts más rápidos del país.