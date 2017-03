André Solano nutre con diferentes disciplinas su preparación para el CTCC

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

André Solano es un fanático del mar, por eso pasa muchos días lejos de la pista practicando surf. El piloto, de 29 años, practica este deporte como parte de su preparación física para la segunda fecha del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), que se realizará el domingo 2 de abril, en el Circuito Grupo Sur de Parque Viva.

La pasión por el surf empezó cuando conoció el mar. Durante varios años, Solano tuvo la oportunidad de vivir en Guanacaste, por lo que pasaba mucho tiempo deslizándose sobre las olas.

"Cada vez que puedo me escapo a la playa, me encanta el mar y practico cualquier deporte que pueda hacer en él. Me da mucha tranquilidad", comentó.

Pasar tanto tiempo en el mar lo ha llevado a practicar buceo con la Asociación Misión Tiburón, incluso, ha estado involucrado en labores de investigación.

"Me gusta el trabajo que la asociación realiza y trato de participar en sus iniciativas. Por ejemplo, hemos buscado información de cómo se desplazan del norte al sur los tiburones", contó.

Aficionado de los deportes. Solano tiene claro que le gusta estar activo. Afirmó que actualmente está muy emocionado con el mountain bike. Además, diariamente realiza una rutina de pesas en el gimnasio.

"No me puedo quedar quedito, como diría mi mamá. Ando en bici o voy al gimnasio; siempre estoy haciendo ejercicio", manifestó el joven.

Experiencia europea. En el automovilismo, el piloto tuvo la oportunidad de correr en el año 2010 la Fórmula 3 en Europa. Solano la catalogó como una de las mejores experiencias que ha vivido.

"Toda la temporada íbamos detrás de la Fórmula 1, practicando juntos, entonces estaba al lado con los equipos más grandes del mundo y era increíble ver la forma en la que ellos trabajaban", relató.

El piloto de la escudería Chevrolet ganó en el 2009 el FIA American Awards a mejor piloto latino, luego de haberse coronado campeón en la Fórmula Latinoamericana.