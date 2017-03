Amadeo Quirós apuesta ganar la categoría máster del CTCC

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Amadeo Quirós es uno de los nombres con más trayectoria en el automovilismo costarricense. Con 58 años, el piloto de la escudería Toyota, ve muy lejos su retiro y afirma que la pasión que tenía de joven por los motores, se mantiene.

Desde que tiene memoria, quiso involucrarse en el mundo de los motores. De niño acompañaba a su padre a las carreras, fue en ese momento que surgió el deseo por competir. No obstante, fue hasta 1979 cuando Amadeo tuvo la primera oportunidad de correr. Tenía 19 años y empezó practicando autocross.

"Siempre lo quise hacer, era mi meta (correr automovilismo) y es algo que me ha dado mucha satisfacción a lo largo de la vida. He ganado varios campeonatos y también los he perdido, pero lo que más atesoro es un gran grupo de amigos", contó Quirós.

El piloto ha vivido la evolución de este deporte en nuestro país. Para Quirós, el Costa Rica Touring Car Championship (CTCC) vino a crear más competitividad en el automovilismo nacional; para los pilotos es una gran escuela de la cual pueden dar el salto a una carrera internacional, explicó.

"Es un campeonato más competitivo, aunque los carros son más lentos que los GT1. Entre los primeros ocho lugares hay medio segundo de diferencia", afirmó Quirós.

Nueva meta. El corredor piensa conseguir la victoria en la categoría máster (pilotos mayores de 45 años) y considera que, incluso, puede obtener un puesto entre los primeros lugares del CTCC.

"Este año me he preparado para alcanzar la máster. El campeonato está muy competitivo, pero hay más oportunidad de ir por el premio, porque en la categoría estamos todos parecidos", comentó.

El experimentado piloto espera que en la próxima temporada, la categoría máster crezca, incluso que se traiga a competidores extranjeros.

Para Quirós, las brecha entre corredores jóvenes y ellos (pilotos máster) se ha ido recortando, y espera que esta temporada varios luchen por estar en lo más alto de la tabla de puntuación.

Impulso al deporte. Quirós no se considera una insignia del automovilismo costarricense y cree que la gente lo reconoce más por el apoyo que le ha dado al deporte, que por su trayectoria.

"Yo creo que lo que la gente que ya tenemos mucho tiempo de correr debe hacer es abrirle espacio a los corredores nuevos para que alcancen niveles más profesionales", explicó.

En este sentido, calificó a la Yaris Cup como un trampolín para que los jóvenes de kartismo den el salto al automovilismo. Consideró que dentro de poco, estos pilotos van a estar compitiendo en el CTCC.

Quirós volverá al Circuito Grupo Sur el 2 de abril, en la segunda fecha del CTCC.