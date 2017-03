Aldo Vincenti no ve como desventaja su corta carrera en el automovilismo

A pesar de su corta carrera automovilística, Aldo Vincenti no cree que haber empezado a correr tan solo un año antes de ingresar a la Yaris Cup le vaya a pasar factura en la competencia.

El joven piloto comenzó en el mundo de los motores a finales del 2016, cuando compitió en la categoría SSK, en el Campeonato Nacional de Kartismo.

Este fue el único fogueo que tuvo antes del arranque de la Yaris Cup. La falta de experiencia no es común en los pilotos de la competencia monomarca; sin embargo, Vincenti considera que esto no ha sido un problema.

“Me acuerdo que al principio yo era el debutante porque todo el mundo tenía más carreras en diferentes categorías, pero no siento que esto sea algo que me vaya a echar para atrás”, comentó el piloto.

Inclusive afirmó que los resultados obtenidos en la primera fecha lo sorprendieron, pues creía que tenía una desventaja grande con respecto a los demás competidores.

En la primera fecha, Vincenti obtuvo el undécimo puesto. Para él, este resultado fue producto de la inexperiencia y no del miedo a correr.

“La primera fecha me di cuenta que no tenía tanta desventaja, no quede de último y peleé por conseguir buenos puestos, por eso siento que no es miedo, sino la inexperiencia. Pero para resolver ese tema es que estoy practicando siempre”, expresó.

Otra pasión. Aunque lleva poco en el automovilismo, Aldo sí ha recorrido camino en otra gran pasión: artes marciales. Durante seis años practicó distintas categorías, entre ellas, boxeo, jiu-jitsu y karate.

Durante sus últimos años en este deporte, practicó karate Shidōkan, categoría a la cual le tuvo mucho aprecio y dedicación.

“Siempre me han gustado los deportes de adrenalina. En las artes marciales practiqué de todo un poco, ahora se puede decir que estoy fuera por diferentes motivos, pero el cariño sigue”, explicó.

Concentrado en los deportes de velocidad, Aldo medirá fuerza el 2 de abril, cuando se lleve a cabo la segunda fecha de la Yaris Cup en el Circuito Grupo Sur, en Parque Viva.