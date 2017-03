Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Siete ticos que juegan en Europa pelean para no descender

Deportes Siete ticos que juegan en Europa pelean para no descender

El tormento del descenso agobia y no deja en paz a 7 de los 18 futbolistas costarricenses que actualmente ven acción en primera o segunda división en el fútbol del Viejo Continente.

Bryan Oviedo, Giancarlo González, Yeltsin Tejeda, Dylan Flores, David Ramírez, Celso Borges y Felicio Brown viven en carne propia la pesadilla que significa pelear abajo.

El presente de los equipos de los nacionales llega a ser preocupante, si se toma en cuenta que ya se cruzó la mitad de la temporada, el rendimiento es irregular y la lucha feroz con sus oponentes.

Los casos más graves son los de Oviedo, González y Tejeda. El club de Bryan no solo es último, sino que apenas ganó 19 de los 81 puntos que disputó hasta ahora, mientras que el de Pipo registra un rendimiento del 18% y el de Yeltsin acumula 13 choques al hilo sin ganar (11 derrotas y dos empates).

“En primera mitad de temporada estuvimos hasta de segundos, pero luego empezó esto. Ahora, como sea tenemos que recuperar puntos”, dijo Tejeda.

Óscar Ramírez, técnico de la Sele , sigue de certa esta situación, aunque no considera que llegue a afectar a la Tricolor .

“Al nivel de ellos saben que es una realidad distinta lo que viven en sus equipos y lo que vienen a hacer aquí, que es con toda la ilusión”, señaló el Macho.

El estratega patrio no se alarma porque cuatro de sus jugadores habituales en los llamados y en la titular, como Celso, Giancarlo, Bryan o Yeltsin estén inmersos en la lucha para salvarse. Óscar recalcó que cada vez que estos futbolistas llegan a la Selección demostraron que dejan al margen lo que sucede en sus planteles.

“No me preocupa. No he sentido que un muchacho que tenga una situación de estas tenga problemas en la Selección. Creo que ellos siempre vienen con mucha disposición y muchos deseos de reencontrarse con los compañeros y lo que representa la Tricolor ”, dijo Ramírez

La realidad de este 40% contrasta por completo con la de Keylor Navas, Cristian Gamboa y John Jairo Ruiz, únicos ticos que podrían ser campeones.

Por su parte, Óscar Duarte, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Júnior Díaz, Esteban Alvarado, Myron George, Rándall Leal y Berny Burke deambulan con sus clubes en mitad de tabla.

Si bien es cierto, Ruiz y Campbell, aún tienen posibilidades numéricas para coronarse en Portugal, necesitarían que el Porto (primero con 14 puntos más que los leones) y el Benfica (segundo con 12 unidades más) sufran una crisis total.

Para este trabajo no se tomaron en cuenta a Deyver Vega y Bismark Acosta, quienes militan en el Brann de Noruega, ya que aún no inician temporada, tampoco a Ian Smith, quien está en divisiones menores del Hammarby I. F. de Suecia, así como a Jonathan Moya, ya que dejó de ser parte del Zirka de Ucrania.











Comparta este artículo Deportes Siete ticos que juegan en Europa pelean para no descender Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Siete ticos que juegan en Europa pelean para no descender Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.