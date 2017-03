Siete errores agrietan temporada de Keylor Navas en el Real Madrid

real madrid empató con apuro y cedió liderato

Como todo futbolista, la vida del portero está marcada por las virtudes y los errores, pero, son estos últimos los que terminan subrayándose con un marcador rojo.

Precisamente, la temporada del arquero Keylor Navas se ha agrietado por yerros que opacaron la seguridad que proyectaba desde que se convirtiera en titular del Real Madrid en la campaña pasada.

En el juego de ayer frente a Las Palmas, el portero falló en un achique contra el ghanés Kevin Prince Boateng y quedó retratado por sétima vez en lo que va del curso 2016-2017.

Un pase largo, en plena carrera al arco, fue interceptado por Boateng, quien aprovechó la salida en falso del cuidapalos, le pasó el balón por entre las piernas y, con la cabaña de par en par, firmó el momentáneo 1-3 que silenciaba el Bernabéu.

Después, Navas se reivindicó con dos paradas decisivas, Cristiano Ronaldo metió dos goles y empató el juego.

Lo que no pudieron evitar los madridistas fue perder el liderato, que ahora está en manos del Barcelona. Los culés suman 57 puntos, una unidad arriba de los blancos, que tienen un juego pendiente con el Celta de Vigo.

Más pecados. El yerro del arquero nacional se une a otras acciones comprometidas en las que fue protagonista.

Antes del juego de ayer también fue señalado por goles recibidos ante el Borussia Dortumund, Legia Varsovia y Nápoles en Champions, además de duelos de Liga frente al Alavés, Sevilla, Valencia y el citado contra Las Palmas. Cuatro de los siete errores, Keylor los ha cometido en lo que va de este año.

“Soy consciente de cuando cometo un error y de cuando hago las cosas bien. Siempre trato de quedarme con todo el partido y hoy me voy sabiendo que cometí un error, pero también cosas buenas, como cuatro intervenciones que ayudaron al grupo. No me voy a esconder, voy a seguir adelante, a las balas hay que ponerles el pecho. La Liga está viva y hay que seguir peleando por el título”, dijo en zona mixta del Estadio Bernabéu.

La estadística refleja que Navas y su defensa dejaron de blindar con firmeza la portería.

En la 2015-2016, en ocho de 17 juegos, el tico acabó con su portería sin goles. En esta temporada, solo lo ha hecho en cuatro.

Errores

27 de setiembre, 2016

Borussia D. 2-Real M. 2

Error: Navas rechaza al centro un remate de tiro libre, el rebote le pega a Varane en el cuerpo y le quedó a Aubameyang para el 1-1.

29 de octubre, 2016

Alavés 1-Real M. 4

Error: Navas se lanzó para desviar un centro rastrero, pero ni tocó la pelota y Deyverson marcó el 1-0.

2 de noviembre, 2016

Lejia V. 3-Real M. 3

Error: Un remate de Radovic le pasó entre las manos al arquero tico para el segundo gol del Lejia.

15 de enero, 2017

Sevilla 2-Real M. 1

Error: Un remate de Jovetic encontró mal ubicado a Navas y le costó la derrota al Madrid en el 91'.

15 de febrero, 2017

Real M 3-Nápoles 1

Error: Lorenzo Insigne remata y Navas estaba mal colocado; por más que se estiró, no le llegó al balón.

22 de febrero, 2017

Valencia 2-Real M. 1

Error: En el segundo gol rival, salió a achicar, no lo hizo con fuerza y la pelota le pasó entre las piernas.

1.° de marzo 2017

Real M. 3-Las Palmas 3

Error: En el tercer gol, quiso cortarle el balón a Boateng, pero este le pasó la pelota entre las piernas.











