Yendrick Ruiz: 'No me arrepiento, ha sido un año muy provechoso para mí en todo sentido'

El futbolista Yendrick Ruiz está satisfecho de la experiencia que ha vivido al jugar con el Chiang Mai de Tailandia, pues considera que ha sido de mucho aprendizaje, tanto en la parte deportiva como cultural.

Ruiz termina su préstamo en los próximos días y regresará al Herediano para el Torneo de Clausura 2017.

¿Cómo ha sido la experiencia de vivir en Tailandia?

Ha sido una bendición para nosotros, tanto para mi esposa, para mi hijo y para mó poder estar acá en Tailandia durante todo este año, de verdad que la hemos pasado muy bien. Es un país increíble, tiene cosas preciosas, la hemos pasado muy bien por acá.

¿Siente que vivir en Tailandia tiene un plus por la parte cultural?

Claro que sí, además de la experiencia futbolística. Siento que lo principal es la experiencia personal, todo lo que uno vive aquí y todo lo que uno conoce. La cultura que hay acá es algo muy bonito y enriquecedor.

¿Cómo le fue con el idioma y la comida en Tailandia?

Con la comida no hay mayor problema por acá, uno consigue absolutamente de todo. Lo único es cuando jugamos de visita y el equipo nos concentra en el hotel, ahí se come comida de acá, pero uno se acostumbra a todo. Con el idioma ha sido un poco difícil, pues en el equipo casi nadie habla inglés, solo como tres o cuatro personas hablan inglés a lo mucho. No es tan fácil comunicarse con ellos, pero el fútbol es un idioma universal, por lo que no ha habido gran problema, son grandes personas los jugadores de aquí, me han tratado muy bien y uno se siente muy feliz acá.

¿Ha sido complicado desplazarse en Tailandia?

El equipo me facilitó un carro, en el contrato teníamos un carro que me daban ellos cuando yo llegaba acá. Lo único es que al principio costó un poco porque acá el volante está a la derecha y se maneja por el carril izquierdo, al principio sí costó un poco, pero ya no hay problema.

¿Es complicado manejar allá?

Hay bastante tráfico, por dicha en la ciudad que yo vivo es una ciudad muy bonita, por dicha no se hace tanto tráfico. Al principio costó un poco a la hora de manejar.

¿Cómo ha sido la experiencia de su hijo de tres años allá?

Yo siento que ha sido un poquito difícil para él, por el hecho de no puede comunicarse con los chiquitos que ve a la hora de que vamos a un centro comercial y lo llevamos a un play a que juegue, tal vez hay varios niños y él como que trata de hablarles, pero se ve que no le entienden, pero ahí juegan y se divierten, tampoco hay mucho problema en eso, quizás no entienden, pero a la hora de jugar eso queda de lado. Él aprendió a saludar en tailandés para poder jugar con los niños, él es muy feliz acá, le encanta el país.

¿Qué lugares ha podido visitar?

La verdad me ha gustado todo lo que he vivido y lo que he visto aquí, hay lugares muy preciosos. Aquí es muy común los templos budistas, hay cualquier cantidad. En la ciudad que yo vivo, Chiang Mai, hay demasiados, por lo general vamos a conocer diferentes templos o lugares que mis compañeros me dicen. Ahí con señas o con fotos me dicen que ese lugar es muy bonito, yo lo busco y vamos a conocer, pero creo que los templos ha sido una experiencia diferente que en Costa Rica no hay.

¿Cómo siente que le ha ido en la parte deportiva?

Ha sido muy buena, vivir todas estas experiencias me hacen crecer como persona y como futbolista. Cuando surgió que tenía que venir a una segunda división lo pensé bastante, sabía que podía sacrificar ciertas cosas, pero si Dios me puso la oportunidad de venir, tenía que tomarla. Gracias a Dios no me arrepiento, ha sido un año muy provechoso para mí en todo el sentido de la palabra. Estoy muy feliz acá y esperemos terminar de buena manera porque solo quedan tres partidos.

En algún momento se habló de que podía pasar a primera división. ¿Qué pasó con eso?

Estuvo esa posibilidad, ellos (Bangkok Glass) tenían pensado vender a uno o dos jugadores, entre ellos me habían hablado de Ariel Rodríguez, pero no se dio la oportunidad de vender a ninguno, entonces yo sabía que si no pasaba eso tenía que continuar todo el año acá, pero no había problema de eso.

¿Cómo le fue en cuanto a minutos y goles con el equipo?

He tenido dos lesiones por lo que me han costado tener la regularidad que quisiera, pero gracias a Dios he jugado la mayor cantidad de partidos, pero tuve una lesión en la espalda que me alejó un mes de las canchas, me recuperé y como al mes de estar jugando me hicieron una entrada muy fuerte y casi me fracturan el tobillo, por lo que tuve que estar más de dos meses alejado de las canchas. Me costó mucho recuperarme del tobillo. Además, el entrenador me dijo que quería que jugara de volante extremo por derecha, no es mi posición habitual, pero se disfruta. Llevo tres goles en la temporada y ya está a punto de terminar.

Una posición muy diferente a lo que conocemos de Yendrick Ruiz...

Sí, toda mi vida he sido centrodelantero, pero cuando cambiaron el entrenador, él había visto uno o dos partidos del equipo y habló conmigo porque quería que yo jugara de volante por derecha y como me considero un profesional, traté de cumplirle de la mejor manera posible.

¿Seguirá en Tailandia para el otro torneo?

Mi préstamo era solo por un año, yo tengo contrato con el Herediano. Yo siento que por el hecho de que este equipo no puede ascender va a ser un poco difícil continuar acá, pero gracias a Dios viví una gran experiencia, sabía que mi préstamo era solo por un año. A como está todo volveré al Herediano.

¿Aún aspira a estar en la Selección Nacional?

Obviamente uno siempre tiene la esperanza y trabaja fuerte para poder conseguir ese sueño de estar en la Selección, todo lo pongo en manos de Dios y que sea lo que él quiera. La esperanza siempre está, yo sé que trabajando fuerte se puede llegar.

¿Cómo siente que le ha ido en sus etapas en el Herediano?

La verdad que Herediano para mí es una bendición, desde que llegué he estado muy bien, tanto mi familia como yo nos hemos sentido muy bien. Yo sé que Heredia es mi casa y me siento muy bien de formar parte de esta gran institución.

¿Que lo motivó a tener un contrato tan largo con el Herediano (termina en 2021)?

Todavía me quedan tres años más con el Herediano, desde que llegué me he sentido muy bien, han tratado muy bien a mi familia. La afición ha sido increíble conmigo, eso uno lo agradece, me considero una persona muy agradecida y las cosas futbolísticamente han ido bien, todo ha ido de la mano. La Junta Directiva ha sido muy fiel conmigo y me ha mostrado mucho respaldo.