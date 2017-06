Shirley Cruz: 'Gracias Costa Rica, estoy en deuda con ustedes por tanto'

La costarricense Shirley Cruz le dedicó unas palabras a los costarricenses luego de disputar su quinta final de la Champions League.

El Paris Saint Germain, equipo de la volante nacional, perdió el título en penales (6-7) ante el Lyon.

Pese a ello, Cruz se percató del apoyo recibido desde Costa Rica y este viernes hizo pública una carta en la que agradece a los aficionados.

Esta es su carta:

La de ayer fue una final especial porque me sentí más cerca que nunca de mi país, el saber que se estaba transmitiendo en vivo para Costa Rica me dio un impulso extra, por mi familia, amigos y toda esa gente que aún sin conocerla llenan mi corazón de amor y buenos deseos, ustedes los que me impulsan cada día, los que me han levantado en tiempos de lesiones y nostalgia, ustedes los que celebran conmigo cada victoria.

Por ustedes y mi equipo corrí cada pelota más allá de mis propios límites, quería que estuvieran orgullosos, como yo lo estoy de mis orígenes, de la pared en Pavas en la que jugaba liguitas, de la cancha en la que junto a mis hermanos di los primeros pasos, del lugar al que siempre regreso buscando una buena olla carne o un gallo pinto de desayuno.

Ayer vieron la pasión que se vive en el fútbol femenino y como un país puede unirse en este deporte. Les pido a los padres que apoyen a su hijas que las incentiven y acompañen a los entrenamientos, como los hicieron los míos desde el principio, como lo han hecho los papás de mis compañeras de selección esas que llevarán el nombre de Costa Rica a niveles nunca antes pensados.

A los equipos de fútbol que den espacios para entrenamientos, que permitan a nuestras jugadoras disputar algunos partidos en los estadios de primera, a los patrocinadores que se acerquen y apoyen, el fútbol femenino necesita de ustedes.

A esos que sacaron el rato para leer estas lineas les pido que sueñen, pero que mayor a eso trabajen por alcanzar los sueños, el camino puede golpearnos muchas veces pero nunca desistan, las metas están ahí para el que quiera salir a buscarlas.

No logramos el objetivo que era el título pero me voy muy contenta al saber que dimos siempre el 200% en cada partido, saber que disputamos dos finales en la temporada pese a que este año no nos veían como favoritas por la juventud del equipo, la unión que tuvimos como grupo nos llevó lejos y nos mostró el camino a seguir, perdimos dos finales por penales y tenemos sed de revancha, volveremos y lo haremos más fuertes, con lo aprendido en este año.

Ayer me preguntaron que cómo quiero que me recuerden y hasta hoy pude encontrar una respuesta. Quiero que me recuerden como Shirley, la hija de doña Marqueza Cruz porque a ella debo todo lo que soy.

¡Gracias Costa Rica, estoy en deuda con ustedes por tanto!