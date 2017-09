Bryan Ruiz se entrena a muerte por la Selección Nacional

La Selección Nacional es la principal motivación de Bryan Ruiz para hacerle frente a sus entrenamientos diarios y diferenciados con el Sporting Lisboa.

Un integrante del club portugués conversó con La Nación y describió cómo son las prácticas del costarricense; no obstante, pidió conservarse en el anonimato.

Según contó el administrativo, el profesionalismo del capitán de la Tricolor impresiona día tras día al preparador físico del Sporting que trabaja con él, un profesional llamado Carlos Bruno.

Constantemente Bryan tiene conversaciones con su asesor sobre cómo se siente de cara a los duelos eliminatorios frente a Honduras y Panamá, 6 y 10 de octubre. Además, cuando se le ve en los pasillos del campo del entrenamiento del Sporting es normal escucharle decir que va a entrenar con todo por Costa Rica.

La Comadreja también repasa cómo vivió los duelos ante Estados Unidos y México, ya que en estos cotejos llegó sin ritmo de competencia.

A Bryan se le ve bien, sus entrenamientos duran aproximadamente una hora y media todos los días y normalmente los hace solo, aunque en la actualidad es acompañado por dos futbolistas que están en recuperación.

El tico hace trabajo de gimnasio, pero sobre todo hace mucha labor con la pelota, pese a que en ocasiones lo debe hacer sin compañía.

Cuando está solo se dedica a mejorar la puntería y a trabajar su dribbling pasando entre objetos como conos.

No obstante, cuando le toca estar acompañado con dos o tres jugadores llega la hora de probar que la habilidad no se pierde y se enfrenta a ejercicios uno contra uno, dos contra dos y definiciones en espacio reducido.

El preparador físico del Sporting es consciente de que el trabajo con la pelota es vital para el nacional, por lo que cada vez que puede lo pone a desarrollar juego.

La principal fortaleza que le destacan al exjugador del Fulham inglés es su fortaleza mental, debido a que su reacción ante este momento de adversidad ha sido muy buena.

"Bryan no se dejó llevar por lo que está pasando, otros jugadores han pasado por su situación y la verdad es que su nivel de entrenamiento es muy bajo, pero él es sorprendente cómo se esfuerza. Ruiz es muy fuerte mentalmente", valoró el funcionario.

Desde Sporting confirman que aunque no tiene ritmo de juego, el tico llegará bien para los encuentros del equipo patrio porque ha trabajado con una intensidad de entrenamiento igual a la que se ve en el primer equipo.

"Él estará bien con su equipo nacional, en ese tema pueden estar tranquilos porque aunque no es lo mismo que jugar, su trabajo es muy fuerte y eso le dará un buen rendimiento", concluyen desde tierras lusas.

Erick Sánchez, preparador físico de la Selección Nacional: 'Conociendo como Bryan se entrena, no nos preocupa'

El preparador físico de la Selección Nacional, Erick Sánchez, dijo que el cuerpo técnico del equipo patrio está tranquilo con el rendimiento que pueda mostrar Bryan Ruiz en los partidos eliminatorios ante Honduras y Panamá, por lo que cuando se integre al cuadro patrio lo trabajarán para afinarlo en la parte de ritmo con balón para los encuentros.

¿Qué conocimiento tiene del estado futbolístico de Bryan Ruiz?

-Hemos estado en contacto con el preparador físico que tiene Bryan en el Sporting y él desde el inicio de la temporada nos está colaborando, es de nombre Carlos. Para nosotros el trabajo ha sido diferente ahora que en el primer microciclo, porque previo a los duelos ante Estados Unidos y México él trabajó con ocho compañeros más, entonces podía hacer más trabajos de equipo, ahora la situación cambió porque solo tiene un compañero fijo.

"En este momento solo está trabajando con dos compañeros de la filial y otro".

¿Y del estado físico?

-En la parte física él está trabajando, pero no de una manera específica. Él no está teniendo el estímulo físico de los trabajos con balón de grupos grandes, sin embargo hace una buena labor porque está con al menos cuatro compañeros que le dan una exigencia.

¿Hay alguna recomendación para que él trabaje de cierta forma en Sporting?

-Nosotros somos muy respetuosos porque no podemos sugerirle tácitamente al preparador físico de Sporting lo que debe hacer Bryan porque él pertenece al club, sin embargo le hemos hecho sugerencias y ellos nos han colaborado.

¿Hay algún aspecto que les preocupe de cara a los partidos ante Honduras y Panamá?

-Sabemos que Bryan no ha tenido un estímulo de conjunto, sin embargo es un jugador con muchísima madurez y desde Sporting reconocen esto, entonces los trabajos que está haciendo los hace con mucha intensidad y profesionalismo. Bryan conoce el juego y eso no lo va a perder, además su técnica tampoco la perderá y viene bien trabajado en la parte física, entonces podemos estar tranquilos, a él le puede afectar un poco la sensibilidad del juego de conjunto.

¿Qué le solicitó exactamente usted al preparador del Sporting?

-Lo que le dije es que si nos podía ayudar a trabajar con Bryan la capacidad aeróbica de recuperarse rápido de los esfuerzos y también que trabajara la capacidad anaeróbica para que pueda tener reacción física con mucha frecuencia, por supuesto también pedimos que lo mantuvieran para evitar lesiones.

Ustedes lo tendrían cerca de cinco días para trabajar con él... ¿Cómo se manejará su caso la próxima semana?

-Estamos muy tranquilos con Bryan, la situación que él está pasando no es la mejor porque no está jugando, pero conociendo como él se entrena, yo no estoy preocupado. Nosotros vamos a tener cinco o seis entrenamientos con él y ahí vamos a afinarlo, en ese aspecto en el cuerpo técnico no estamos preocupados, claro que estamos incómodos, pero no nos quita el sueño porque sabemos lo que él nos da.