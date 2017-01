Rolando Fonseca quiere comprar el Comunicaciones de Guatemala

El proyecto es junto al chapín Roberto Arzú

La visita de Rolando Fonseca a Guatemala no pasó desapercibida y el motivo de ese viaje es que el exfutbolista costarricense está decidido a comprar el Comunicaciones.

Para eso, el tico tendría como socio al chapín Roberto Arzú.

Ellos ya tuvieron un acercamiento con la dirigencia de los cremas y se encuentran a la espera de una respuesta para comenzar a formular una propuesta formal.

En el actual torneo de Clausura del fútbol chapín, Comunicaciones se encuentra en la octava casilla, con apenas tres puntos en tres juegos y el técnico Iván Franco Sopegno es muy cuestionado por el mal rendimiento de uno de los equipos más tradicionales de ese país.

Fonseca presenció la nueva derrota de los blancos, esta vez ante el Deportivo Petapa.

"Nació la inquietud primero de venir a saludar y a ver, después de enterarme un poco de la situación crítica que ha estado acá en el club y nació la oportunidad de hablar con don Roberto (Arzú) y externarnos la oportunidad de ver si podemos en algún momento volver a adquirir el club Comunicaciones", manifestó Fonseca en declaraciones recopiladas por Nuestro Diario, de Guatemala.

Dijo que aún no le han planteado una propuesta formal a la dirigencia del Comunicaciones.

"Esto es un sueño, una oportunidad que se abre y es lo que estamos tratando de manejar", apuntó, para agregar: "la idea es ir analizando y viendo las cosas para ver qué se puede hacer".

Según Fonseca, su visita a Guatemala es clave para ver los cambios que se han dado y montar mejor este plan.

"Le extendí a Roberto cómo estaba la situación y él tiene el anhelo y el sueño de volver a adquirir el Comunicaciones, volver a rescatar la identidad del club blanco y volver a ser un club familiar, que es lo que se quiere".

El tico no quiso dar más detalles, cuando se le consultó si ellos pretenden comprar el 100% del conjunto crema o entrar en la asociación con Ángel González.

"Eso no me toca a mí, eso le tocará a Roberto discutirlo y hablarlo, a mí lo que me interesa es ir viendo cómo se puede rescatar la identidad del club y seguir apoyando al equipo desde afuera, creo que el valor del Comunicaciones, la identidad, la grandeza que tiene no se puede valorar por dos partidos, sino por todo lo que ha logrado", reseñó.

Y añadió: "A mí lo que me toca es apoyar, instar al aficionado a que siga apoyando al máximo, que al final esto es lo que toca".

Fonseca aclaró que en este momento él no tiene ningún vínculo con los cremas, que entre el Clausura 2012 y el Apertura 2015 coleccionaron un hexacampeonato, pero a partir de ahí, arrastran una sequía.

"A mí lo que me toca es presenciar, disfrutar y darle los mejores anhelos a la institución. Este sábado fue una noche gris, una noche en donde uno se siente mal por mis colegas, por muchos amigos que tengo dentro de la institución y hasta por el mismo cuerpo técnico, es una pena, pero igual no se siente mal por el aficionado", reseñó, en alusión a la derrota del Comunicaciones por 1-2 contra Petapa.

"Uno lo que tiene que buscar es lo ideal para que se vuelva a rescatar lo que está ahí dormido, lo que se ha dejado de hacer y eso es lo que a uno le toca".

Según el exgoleador nacional, sólo el tiempo dirá si le toca regresar a Comunicaciones.

"En este momento lo que me toca es dar una voz de aliento a mi equipo, a ese equipo que uno quiere y ama y a la afición".

Mencionó que él guarda respeto por el técnico actual de los cremas y que anda viendo otras cosas, entre ellas apoyando al club en el momento más adverso.

"Lo más importante para mí es que la afición no se enfríe, porque necesitamos siempre de la familia blanca, un club sin afición no es nada y los instamos a que apoyen", finalizó.

Aparte de seguirle la pista al Comunicaciones, el tico estuvo presente este domingo en el Estadio Pensativo, para observar el partido entre Antigua y Municipal, ganado por los visitantes.

Rolando Fonseca es muy querido en Guatemala. Su primera incursión con Comunicaciones fue entre 1998 y 2000; retornó en 2003 y en 2006.

También volvió a vestirse de crema entre 2008 y 2011.











