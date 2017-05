Keylor Navas y el Real Madrid buscan medio título ante un Celta al que se le olvidó ganar

Keylor Navas y el Real Madrid pretenden sacudirse de cinco años de sequía de títulos ligueros y este miércoles pueden amarrar medio título, ante un Celta de Vigo al que se le olvidó ganar en la temporada y parece haber bajado los brazos.

El Madrid, segundo en la clasificación liguera con los mismos 87 puntos del Barcelona, puede apoderarse de la cima si puntúa en Vigo, en el duelo de reposición de la jornada 21, pactado para la 1 p. m. Los blancos tienen todo a favor, si se toma en cuenta que su oponente no gana desde hace ocho partidos (seis derrotas y dos empates).

Además, como si fuera poco Keylor Navas y sus compañeros tienen medido el Estadio Municipal de Balaídos, escenario en el que no pierden desde el 4 de mayo del 2014 (2 a 0). En los últimos tres años los merengues sacaron dos triunfos en el certamen local (2 a 4 en abril del 2015 y 1 a 3 en octubre del 2015) y un empate en Copa del Rey (2 a 2 en enero del 2017).

En el Real tienen muy claro que se juegan la temporada y que con cuatro puntos en las dos fechas que les restan ratificarían el título de monarcas, por lo que el técnico Zinedine Zidane no se guardará a ninguna figura y colocará a su mejor once.

"Estamos preparados. Nos faltan dos partidos, dos finales, y se acaba la Liga. Físicamente estamos muy bien todos y deseando que empiece el partido de mañana. Solo pienso en positivo y en dar el 100 por 100 de lo que tenemos todos", señaló el timonel.

Tanto los blancos como Navas llegan en su mejor estado de forma, no solo por haber asegurado su presencia en la final de la Champions League o porque el tico brilla con sus actuaciones salvadoras, sino porque acumulan 62 compromisos marcando al menos un gol, todo un récord en Europa.

Zidane destacó la labor del costarricense y afirmó que no hay triunfalismo en el plantel y mucho menos confianza por enfrentar a un Celta que fue eliminado por el Manchester United en las semifinales de la Europa League y ya no pelea por nada, al ocupar el puesto 13 en España.

"Tenemos tres porteros muy buenos y estamos contentos con los tres, luego el año próximo no sé qué va a pasar. Con lo que respecta al grupo, para nada se sienten campeones, tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido. No hemos ganado nada y no nos vamos a relajar. Lo que me importa sobre todo es lo que hagamos nosotros y vamos a intentar hacerlo bien", recalcó el estratega.

Este podría ser el primer título de Liga española para Keylor, quien con el cuadro blanco ya ganó una Champions (2016), dos Supercopas de Europa (2014 y 2016) y dos Mundiales de Clubes.











