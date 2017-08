Ticos ausentes en la Premier League después de seis temporadas

Observar a un costarricense en la Premier League se volvió casi una costumbre y hasta se llegó a convertir en normal, luego de seis temporadas al hilo en las que como mínimo un nacional representaba al país, en una de las ligas más importantes del planeta.

Sin embargo, para el arranque de la temporada 2017-2018 la tradición se rompió y por ahora ningún tico ondea activamente la bandera nacional en el fútbol inglés.

Si bien es cierto, la ficha de Joel Campbell le pertenece al Arsenal, no hay claridad de si el atacante se mantendrá en el plantel o si saldrá a préstamo. De momento los Gunners no le asignan número en su página oficial y el delantero tiene la desventaja de no haber estado del todo en la pretemporada, a consecuencia de la ruptura del menisco de su pierna derecha que sufrió en la Copa Oro.

El descenso de Bryan Oviedo con el Sunderland y la salida de Cristian Gamboa al Celtic de Escocia, en el inicio de la campaña anterior, dejó a Costa Rica sin presencia en la Premier, algo que no ocurría desde la 2010-2011.

El panorama para volver a contar con representantes en Inglaterra se ve complejo, si se toma en cuenta que en este instante no hay un futbolista que destaque a ese nivel e interesen a algún club. Además, en el caso de Joel, tendría que ganarse un cupo entre artilleros de la calidad de Alexis Sánchez, Alexandre Lacazette, Oliver Giroud, Theo Walcott, Danny Welbeck y Alex Iwobi, entre otros.

Oviedo se podría convertir en la gran esperanza para la próxima temporada. El lateral derecho añora lograr el ascenso y disfrutar nuevamente de las mieles de estar en la máxima división inglesa.

"Creo que será bastante difícil y aunque la Premier es mejor en otros aspectos, igual acumularé bastante experiencia. Espero hacerlo de la mejor manera y ayudar al equipo a subir en esta temporada que viene", manifestó el defensor.

Época dorada. Costa Rica disfrutó de seis temporadas doradas en la Premier League, con presencia de ticos de forma consecutiva en el máximo nivel inglés.

Bryan Ruiz llegó al Fulham en la campaña 2011-2012 para acabar con la sequía que existía de nacionales, tras la salida de Paulo César Wanchope del Manchester City en el 2004 (Chope acumuló siete años en Inglaterra).

Para la Premier del 2012-2013 Bryan Oviedo fichó con el Everton y se unió a Ruiz como representantes costarricenses. En la 2013-2014 ambos repitieron, aunque luego Bryan se fue a préstamo al PSV de Holanda y posteriormente militó en la Championship (segunda división).

Por su parte, en la 2014-2015 Cristian Gamboa llegó al West Bromwich Albion, Joel Campbell al Arsenal y Oviedo se quedó en su club, situación que también se vivió en la 2015-2016. Finalmente, en la 2016-2017 Oviedo arrancó en los Toffees y pasó al Sunderland, mientras que Gamboa inició en el Albion y casi de inmediato fue vendido al Celtic de Escocia.

