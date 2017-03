Óscar Duarte sobre su lesión: 'Los primeros días fueron difíciles'

Barcelona

El defensa costarricense del Espanyol, Óscar Duarte, afirmó este lunes que volverá "más fuerte" tras su lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que le obligará a pasar por el quirófano y estar entre seis y ocho meses de baja.

Duarte reconoció que al enterarse de la gravedad de su lesión pasó por momentos complicados, pero el apoyo de su familia y compañeros le ayudaron para tener una mentalidad positiva.

"Los primeros días fueron difíciles, porque me dan la noticia de lo que tengo y me explicaron el proceso que voy a tener, que es bastante largo, me dolió mucho, porque no me gusta estar tanto tiempo apartado del grupo, pero hay que hacerle frente", dijo este lunes en una rueda de prensa.

"Voy a salir de esta y tengo la confianza en Dios que me dará la oportunidad de volver más fuerte", dijo Óscar Duarte.

El nacional pasará por una revisión este martes para determinar cuándo será la operación. Por ahora el tico no desea pensar en la fecha de regreso.

"No quiero poner un plazo para la recuperación, quiero hacerlo bien, el tiempo dirá cuándo estaré. Vamos con calma hasta que baje la inflamación de la rodilla y tenga más flexibilidad. Hay que esperar y que la rodilla esté en óptimas condiciones para operar", explicó.

El jugador se lesionó al despejar un balón en el área, el pasado 18 de marzo en el partido de la jornada 28 de la Liga española, en el que Espanyol y Eibar empataron 1-1."En la camilla le dije al doctor que me sentía mejor, incluso traté de volver al campo, pero ya no pude", aseguró.

Duarte agradeció el apoyo recibido tras su lesión, recordando que "todo el mundo me ha mandado muchos mensajes de ánimo y estoy muy agradecido"."Tengo la confianza en Dios de que volveré más fuerte", agregó.

El costarricense se notó tranquilo, superando la primera lesión de gravedad en su carrera. Al ser consultado por un periodista si el fútbol había sido injusto con él, el zaguero respondió sin dudarlo.

"Ahora juego otro papel, me toca apoyar desde las gradas y confiar plenamente en que mis compañeros van a terminar bien el torneo", afirmó Duarte.

"Al final todos pasamos por momentos no tan buenos, ahora es afrontarlos, no queda de otra. Si te ponés a ver, aunque suene feo decirlo, hay personas que tienen problemas más grandes. Uno tiene que ser agradecido con Dios, porque si te da un problema también te va a dar la solución para salir adelante".