Marco Ureña llegará a la Selección con su mayor ritmo en seis años

Marco Ureña vive un presente futbolístico muy distinto al que atravesó desde el 2011 a la fecha. Atrás quedaron las angustias por no ser tomado en cuenta en sus clubes o por ver escasos minutos, que de paso, debía estirar al máximo para convencer en su equipo y no quedar fuera de la Selección.

Hoy en día el delantero juega más que nunca desde que salió de Alajuelense y llegará a la Tricolor con su mayor ritmo en seis años, luego de aparecer en los 13 partidos que registra el San Jose Earthquakes de la MLS, 11 de ellos como titular.

El atacante encontró su lugar en California y tiene las horas cancha que tanto añoraba. En sus primeros pasos con el Earthquakes acumula 896 minutos de 1170 posibles, en los que marcó una anotación y dio dos asistencias, por lo que no esconde que está en un nivel óptimo.

Ureña fue citado por Óscar Ramírez para los compromisos eliminatorios contra Panamá, el 8 de junio, y frente a Trinidad y Tobago, cinco días después, ambos a las 8 p. m., en el Estadio Nacional. El ariete espera que su accionar en suelo norteamericano alcance para adueñarse de un puesto en el combinado patrio.

"Quiero estar en la Selección de titular, ya que me ha costado mucho ganármelo y además tenemos muchas posibilidades de ir a Rusia. La idea mía es mantenerme cerca de la selección, mantenerme en ritmo, jugar bastante y poder llegar en el máximo nivel a lo que sería Rusia 2018", señaló el tico en entrevista con la MLS.

Marco no fue tomado en cuenta para el camino rumbo al Mundial de Brasil 2014, pero se coló en la lista de Jorge Luis Pinto en el último tramo de la carrera. En la Copa del Mundo apareció en cuatro choques como variante (Uruguay, Italia, Inglaterra y Holanda) y hasta se dio el gusto de abombar las redes ante los charrúas, un recuerdo que atesora, aunque afirma que le quedó la espina de querer más participación y por eso añora volver a una justa mundialista como indiscutible.

Incluso, el futbolista reveló que la decisión de dejar el balompié europeo se debió exclusivamente a tener más cerca a la Sele. El delantero tuvo un paso irregular en el Kuban Krasnodar de Rusia, así como en el Midtjylland y el Brondby de Dinamarca, clubes en los que estuvo muy lejos de consolidarse y apenas si vio acción del 2011 al 2016.

"No estaba en mi cabeza venir a la MLS, ya que tenía contrato en Europa por dos años y medio. Estaba contento con mi club, pero por ahí lo que me afectaba era no venir a la selección porque mi entrenador no le gustaba tanto que viajara de Dinamarca a Costa Rica. Tuve algunos problemas con él por eso, y esa fue una de mis prioridades para venir a la MLS", agregó.

Ureña cuenta con la confianza de Ramírez en el camino a Rusia 2018. El timonel del combinado patrio lo utilizó como titular en cuatro de los seis partidos de la cuadrangular (Haití, dos veces ante Jamaica y Panamá), mientras que para la hexagonal salió desde el arranque en dos de los cuatro (Honduras y Trinidad y Tobago). En total registra ocho juegos en esta eliminatoria y una anotación, en el duelo frente a los canaleros.

El ariete del Earthquakes dice no estar conforme y quiere más protagonismo. Sobre su paso en la MLS reitera estar muy satisfecho con el nivel, las exigencias y el lugar que tiene en el equipo. Su estabilidad le permite enfocarse en el juego y en la Selección, según contó, por lo que espera que todo se mantenga para llegar al Mundial y repetir lo que recuerda como el momento más importante de su carrera.

"Estuve en Brasil y lo viví muy bien, así que teniendo en cuenta la proximidad a la selección es que aproveché esta oportunidad de venir a la MLS. Por historia, con el gol que le anoté a Uruguay en Brasil 2014 que le quitó todas las esperanzas de empatarnos. También cuando llegamos a semifinales en el Mundial Sub-20 en Egipto. Gracias a Dios que he tenido una carrera muy brillante a nivel de selección. He tenido experiencias inolvidables", finalizó.