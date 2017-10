Un legionario desconocido se mete en el 'top' 10 del ranquin de legionarios de 'La Nación'

Él mismo lo acepta.

"Es normal que la gente se pregunte: ¿quién es Freddy Álvarez?, si nunca tuve la oportunidad de jugar en un equipo grande como lo es Herediano, Alajuelense o Saprissa, pese a que salí de las ligas menores de este último".

Freddy Álvarez es un costarricense con dos temporadas en Uruguay de Coronado (del 2013 al 2015), además de tres en la UCR (del 2014 al 2017) y ahora milita en el Deportivo Municipal de Perú, escuadra en la que se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas.

La regularidad alcanzada en América del Sur le permite al volante creativo estar entre los mejores 10 legionarios del país, según el ranquin elaborado por La Nación.

Álvarez está en el puesto nueve del escalafón con 193 unidades, gracias a 39 partidos disputados con su escuadra, tres anotaciones y nueve asistencias en el último año.

El exjugador de la Universidad de Costa Rica solo es superado por Keylor Navas en el ítem de partidos jugados. El arquero suma 42.

El mediocampista supera a futbolistas como Bryan Oviedo, Marco Ureña, David Guzmán, entre otros.

"Estoy muy agradecido con Dios por dejarme hacer bien las cosas, tengo muchas expectativas de saltar a una mejor liga o a un mejor equipo acá mismo, es el sueño de todo futbolista ir a Europa o ser llamado a la Selección Nacional", contó en entrevista con este diario.

En tierras incas el creador de juego se convirtió en un asistente de lujo y en el último duelo de Municipal frente a la Universidad de San Marcos brindó tres; solo eso le entregó nueve puntos en la clasificación de los ticos en el exterior.

"En el último juego tiré tres asistencias, esto ya lo había hecho con la UCR ante la Liga, pero uno lo hace por la confianza que tiene el cuerpo técnico en el futbolista, gracias a Dios se me da este aporte para crecer como deportista", expresó.

Freddy ahora se siente más maduro, también creció en su desempeño en la cancha y aunque su buen rendimiento es su principal carta de presentación, todavía desconoce qué le tiene el futuro. El cerebro termina contrato en diciembre y está dispuesto a escuchar ofertas.

"El fútbol peruano me ha ayudado a ser un jugador más dinámico. El fútbol es muy parecido, pero aquí he tenido más competencia y eso me ha hecho crecer bastante. No hay nada concreto, me gustaría volver al país en un equipo grande, sin embargo yo obviamente me visualizo en el extranjero... Veremos qué nos tiene Dios", finalizó.

Más del ranquin. El ranquin de legionarios de La Nación es comandado por Keylor Navas, del Real Madrid, con 696 puntos, en segundo lugar está Celso Borges, del Deportivo La Coruña, por sus 392 unidades y el tercer puesto es de Bismarck Acosta, del Brann noruego, al tener 296.

La inactividad le ha pasado factura a Bryan Ruiz, capitán de la Selección Nacional, quien no tiene participación con el Sporting Lisboa de Portugal.

La Comadreja salió de los mejores tres legionarios y ahora se ubica en la quinta posición con 209.

Por otra parte, Giancarlo Pipo González continúa en alzada y ya ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Pipo tiene 216 puntos por sus constantes apariciones con el Bolonia italiano.

Colaboró Pedro Abreu.