Comunicaciones lleno de ticos sigue sin ver la luz en Guatemala

El Comunicaciones de Guatemala, con los ticos Rónald González, Manfred Russell, Néstor Monge, Diego Estrada y Erick Scott continúa sin convencer en el fútbol chapín. El cuadro crema empató 0 a 0 con el Municipal en una edición más del clásico de ese país.

En el duelo vieron acción Scott, Russell y Monge, mientras que Estrada se quedó en el banquillo de suplentes.

Según los medios guatemaltecos, el desempeño de ambas escuadras fue muy malo y ninguno mereció ganar.

"Las 37 faltas y las nueve tarjetas amarillas que mostró el silbante Bryan López retratan lo que pasó en la máxima casa futbolística del país, que no pudo vibrar por la falta de atrevimiento de los dos equipos", describió el diario Prensa Libre en su crónica.

Por su parte, el timonel nacional Rónald González manifestó que no terminó contento con lo que se vio en el campo de juego, sobre todo porque no fue un partido agradable para la gente.

"Satisfecho no nos vamos porque queremos ganar. Ahora, si vamos a hablar de propuesta y de partido hilamos más. Siento que no fue un partido para el gusto del público porque hubo mucho pelotazo, no hubo muchas opciones de gol, tampoco se dio un juego fluido, pero Munucipal siempre ha jugado así contra nosotros", enfatizó.

El resultado deja al Comunicaciones en la sétima posición con 22 unidades, mientras que el líder es Xelajú con 28.

Celso y el Deportivo empataron ante el Eibar

Por otra parte, en Europa, el Deportivo La Coruña con Celso Borges igualó 0 a 0 con el Eibar.

El volante costarricense fue titular y actuó durante los 90 minutos del encuentro; Celso fue amonestado al minuto 79.

El Dépor acumula ocho unidades y ocupa el lugar quince de la tabla de posiciones; al conjunto blanquiazul lo separan dos puntos de la zona de descenso.

El próximo reto de La Coruña será el lunes 23 de octubre, cuando reciban al Girona, un rival directo en la lucha por salvar la categoría.

El Brann de Vega y Acosta perdió en Noruega

Deyver Vega y Bismark Acosta sufrieron su tercera derrota consecutiva en el certamen de Noruega.

El cuadro de los costarricenses perdió 1 a 0 con el Molde, en un duelo en el que ambos ticos fueron estelares, pero solo Acosta jugó los 90 minutos debido a que Vega salió del campo en el cierre del duelo.

Esta derrota deja al Brann muy lejos del primer lugar de la tabla de posiciones, sitio que ocupó durante varias fechas de la actual campaña.

El plantel de los nacionales acumula 40 puntos y está en la cuarta casilla; por su parte, el líder es el Rosenborg con 54.