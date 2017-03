Representante de jugadores Ricardo Cabañas: 'Keylor se cae como todo el mundo, pero se levanta como muy pocos'

El agente de Navas afirmó que el tico está fuerte mentalmente y no le afectan las críticas que recibe de un sector de la prensa española y la afición blanca

Ricardo Cabañas, representante del Keylor Navas, valoró el momento que atraviesa el costarricense con el Real Madrid y recalcó la dificultad de ser el arquero estelar en un equipo sumamente exigente como los merengues.

Cabañas señaló que no hay nada más complejo que defender la portería blanca, pero pese a esto Navas se mantiene firme y muy fuerte mentalmente, sin importar las críticas que ha recibido por un sector de la prensa española y la afición, ante los errores que cometió el tico en lo que va de la temporada.

El agente agregó que uno de los puntos claves es que Keylor cuenta con el respaldo del técnico Zinedine Zidane y sus compañeros, y todo se debe al trabajo del nacional. Además, dejó en claro que el cancerbero seguirá la próxima temporada con el Real, ya que tiene contrato hasta 2020.

¿Cómo está Keylor Navas a nivel de motivación?

Bien. Keylor es muy constante y es una persona muy querida en ese camerino tan especial del Real Madrid, principalmente por su trabajo. Sabíamos dónde estábamos y conocíamos que el Real Madrid era lo más difícil.

"No lo tomen a mal, pero es más difícil estar en el arco del Real Madrid que subir a la Luna. Después de que un ícono del fútbol mundial como Iker Casillas desaparezca y luego Keylor ataje como lo está haciendo es muy complejo, pero ahí lo tienen y está feliz".

¿Mentalmente cómo asume las críticas Keylor Navas?

Estamos igual y él sigue ahí saliendo adelante. Él no ha cambiado porque en base a sus recursos llegó ahí.

¿Tenían claro que los cuestionamientos iban a llover en algún momento?

Estamos hablando del Real Madrid, el club más difícil. No solo es a nivel de prensa o de afición, sino que como entidad deportiva es lo más difícil del mundo y en lo más difícil hay un tico atajando.

¿Lo impresiona la forma en la que asume todo Keylor Navas?

Claro que impresiona un chico tan joven con tanta integridad. La semana que viene cumpliré nueve años de haber estado en el Proyecto Gol detrás de un marco y él (Keylor) es el mismo personaje, solo así se puede llegar ahí (Real Madrid). Keylor se cae como todo el mundo, pero se levanta como muy pocos y esa es la fortaleza que tiene.

"Es humano y le afectan las cosas, pero su fuerza, su fe en Dios y su familia son sus grandes pilares".

Zinedine Zidane respalda a Keylor y sus compañeros también, ¿lo que sucede es más una campaña que le está montando la prensa española a Navas?

¿Hay un apoyo más calificado que el del entrenador? En lo de la prensa no me voy meter, me da igual eso.

¿Cómo toma Navas los señalamientos de los medios?

Tranquilo. No es mi referencia lo que algunos medios de comunicación digan, porque no estamos ahí por eso. Vimos a un jugador excepcional hace nueve años en Costa Rica y ahí está con toda la humildad, con un perfil bajo y es amado en el vestuario porque es un trabajador, realmente es un ejemplo.

¿De qué forma asumen los rumores de las posibles llegadas de otros porteros?

Un rumor no es una referencia. Un rumor es cualquier invento de alguien que lo pone a caminar y no se puede vivir así. La referencia es su currículum, su trabajo, el profesor y los compañeros, y es lo único que mira Keylor Navas y también yo. No hay otra forma de vida y por eso está ahí.

¿Keylor Navas será el portero del Real Madrid la próxima temporada?

Sí. Tiene contrato hasta el 2020 y claro que será.

¿Cuál es el momento más complicado que pasó con Keylor Navas?

Siempre ha sido cuando no ha jugado. Los momentos en los que no está en cancha son los más complejos.

¿Considera que en el Real Madrid se pasa de ser héroe a villano en segundos?

Nunca se es héroe o villano en un minuto. Keylor es una estrella mundial del fútbol, es un top y porque alguien comente una cosa no cambia nada, él está tranquilo y sigue trabajando. Analicemos la regularidad y su juego porque no ha cambiado nada.











